Ena od eksplozij je odjeknila pred glavnim vhodom ministrstva za obnovo in razvoj podeželja v prestolnici Kabul, kjer se je razstrelil samomorilski napadalec. Pri tem je bilo po podatkih ministrstva za zdravje ubitih najmanj 12 ljudi, še 31 pa jih je bilo ranjenih. Med njimi so predvsem zaposleni na ministrstvu. Zaposleni so sicer zaradi praznovanja muslimanskega postnega meseca ramazan predčasno odšli z dela.

V provinci Kunduz na severu države so medtem talibani napadli nadzorno točko varnostnih sil, pri čemer je umrlo najmanj deset vojakov in pet policistov, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navedle oblasti.

Napad se je zgodil v okrožju Kala-e Zal, kjer so talibani napadli že v soboto, ko je bilo ubitih najmanj 28 policistov, so sporočili.

Vozilo zapeljalo na mino Vozilo s civilisti pa je medtem danes zapeljalo na obcestno mino na avtocesti v provinci Ganzi na jugovzhodu Afganistana, so sporočile lokalne oblasti. Ob tem je umrlo šest civilistov, še trije pa so bili ranjeni. Za napad so oblasti okrivile talibane. 15 ljudi je bilo medtem ranjenih v napadu na poslopje ministrstva za izobraževanje v mestu Džalalabad, prestolnici province Nangarhar. Dva napadalca sta jopiča z eksplozivom, ki sta ju imela na sebi, razstrelila, tretjega pa je policija ubila. Varnostne sile so ob tem varno detonirale vozilo, napolnjeno z eksplozivom, ki je bilo parkirano pred ministrstvom, so navedli v uradu tamkajšnjega guvernerja. Odgovornost za napad so pripisali skrajni skupini Islamska država (IS), ki se še ni odzvala, navaja dpa.