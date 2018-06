Gradbeniki so v zapuščeni hiši našli svinčeno posodo, ki je spominjala na topovsko granato. »Ko so jo stresli, so slišali žvenketanje kovancev«, je minuli konec tedna povedal direktor podjetja Laurent Le Bihan.

Posodo so nato odprli in v njej odkrili 600 belgijskih zlatih kovancev iz časa vladanja belgijskega kralja Leopolda II., ki je bil na prestolu med letoma 1865 in 1909.

Delavci so zaklad sicer predali policiji, a francoska zakonodaja ureja, da polovica takšnega dohodka pripada najditelju, polovica pa lastniku zemljišča. Ta za razliko od delavcev nad najdbo ni bil presenečen, saj je bil njegov praded zbiralec kovancev.