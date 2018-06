Kot je dane sporočila humanitarna organizacija, je njena ladja Aquarius v soboto iz morja rešila okoli 630 pribežnikov, od tega 123 mladoletnih oseb brez spremstva, 11 majhnih otrok in sedem nosečnic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novi italijanski notranji minister Matteo Salvini je bil v skupni izjavi z ministrom za infrastrukturo in transport Danilom Toninellijem ponovno oster do Malte, češ da »ne more nadaljevati z ignoranco, ko pride do spoštovanja praks mednarodnih konvencij o zaščiti človeških življenj«. »Zato pozivamo vlado v Valetti, naj sprejme Aquarius in s tem nudi prvo pomoč migrantom na krovu,« je še dejal.