Pred srečanjem Trump in Lee nista dala izjav, a se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa slišalo, da je predsednik ZDA singapurskemu premierju, ko sta sedla, dejal, da bo »jutri zelo zanimivo srečanje, za katerega menim, da se bo izteklo zelo dobro«.

Predstavniki Trumpove delegacije so v luči priprav na vrh poleg tega danes imeli v singapurskem hotelu Ritz Carlton srečanje s predstavniki Severne Koreje, ki je trajalo več kot dve uri. Delegacijo je na strani ZDA vodil veleposlanik ZDA na Filipinih in bivši veleposlanik v Južni Koreji Sung Kim, na strani Severne Koreje pa namestnica severnokorejskega zunanjega ministra Choe Son Hui.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki Trumpa spremlja na obisku v Singapurju, je ob tem tvitnil, da so bili pogovori »stvarni in podrobni«. Po napovedih naj bi predstavniki Bele hiše še danes pripravili novinarsko konferenco.

Trump in Kim se bosta sestala v torek. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je danes poročala, da nameravata strani med drugim izmenjati poglede o vzpostavitvi novih odnosov med Severno Korejo in ZDA ter stalnih mehanizmov za trajen mir na Korejskem polotoku. »Odlično je biti v Singapurju, navdušenje v zraku,« je zgodaj davi sicer tvitnil predsednik ZDA. Predhodno je Trump dejal, da je na »mirovni misiji« in hkrati opozoril, da so pogovori na štiri oči »enkratni strel«.