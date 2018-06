Učenec s posebnimi potrebami je na neki osnovni šoli močno brcnil košarkarsko žogo. Priletela je naravnost v obraz učitelja in ga poškodovala; učitelj je v šoku brcnil učenca. To je razjezilo fantove starše in grozilo je, da se bo spor preselil na sodišče. Do tega ni prišlo. Na šoli so najeli usposobljeno zunanjo mediatorko in spor z njeno pomočjo razrešili sami.

Naložba v prihodnost Mediacija je na naših šolah sicer še v povojih – tudi zaradi nerazumevanja, kaj sploh je. Pogosto jo zamenjujejo z arbitražo, pove Nina Ana Jäger, izve