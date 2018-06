Pred približno tremi tedni je ameriški predsednik Donald Trump v twitterski komunikaciji naredil opazen zasuk. Začel je govoriti, da severnokorejska jedrska razorožitev in odprava jedrskega programa očitno ne bosta storjena v enem koraku in ne takoj, kot je govoril dotlej, ampak da bo šlo za »proces«, pri čemer bo njegov vrh s Kim Jong Unom v Singapurju šele začetni korak. Realnost, na katero so opozarjali strokovnjaki, je očitno našla pot do Bele hiše.

Nekateri člani Trumpovega kabineta na čelu s svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom so pred tem Severni Koreji dajali za zgled Libijo. Ta je pod Moamerjem Gadafijem svoj primitivni jedrski program leta 2004 zaprla in odpravila v treh mesecih, v največji meri kar s prevozom glavnih komponent v tujino. Toda severnokorejski program je neprimerno razvitejši in bolj kompleksen in Pjongjang se mu za razliko od Gadafija ni pripravljen odpovedati brezpogojno. To pomeni, da bo ves čas procesa jedrske razgradnje tekel tudi zahteven političen in strokovni dialog, ki lahko prinese zaplete in časovne zaostanke.

Bi Pjongjang obdržal civilni jedrski program? »Takojšnja denuklearizacija je nerealna… Ideja, da bi severnokorejsko jedrsko orožje odpeljali iz države, je naivna in nevarna. Orožje morajo razstaviti tisti, ki so ga sestavili,« ocenjuje Siegfried S. Hecker, ki je skupaj s sodelavcema na univerzi Stanford objavil 76 strani dolgo študijo o tem, za kako zapleteno vprašanje v resnici gre. Hecker ve, o čem govori: enajst let je bil vodja ameriškega vojaškega laboratorija v Los Alamosu, obenem pa si je štirikrat v živo ogledal severnokorejske jedrske objekte in naj bi bil edini Američan, ki je v živo videl njihov program bogatenja urana. Kot pravi, gre v primeru Severne Koreje za velikanski program: za desetine jedrskih lokacij, stotine objektov in tisoče ljudi. Tega se ne da končati čez noč. Ameriška administracija je doslej vztrajala pri »vsestranski, nepovratni in preverljivi« denuklearizaciji Severne Koreje. Veliko vprašanje pa je, ali bo Severna Koreja v popolno odpravo programa sploh privolila. Hecker prej pričakuje, da bo Pjongjang hotel obdržati civilni jedrski program, denimo za proizvodnjo električne energije, verjetno pa tudi dostop do vesolja, kar odpira vprašanje njegovega raketnega programa. Ohranitev severnokorejskega civilnega jedrskega programa ali celo centrifug za bogatenje urana pa bi bila za sedanjo administracijo kočljiva, tudi zaradi njenega odstopa od iranskega jedrskega programa, ki je Teheranu takšen program dovolil.