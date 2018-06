Živahno se razvija tudi majhno trzinsko podjetje 4WEB, ki je bilo leta 2016 finalist izbora Start:up Slovenija v kategoriji mladi izzivalci. Podjetje je razvilo feelif, multimedijsko napravo za predvajanje prilagojenih digitalnih vsebin za slepe in slabovidne. Naprava jim omogoča, da na standardnem zaslonu na dotik občutijo in prepoznajo oblike. Slepa in slabovidna oseba namreč s pomočjo vibracij, zvoka in glasu s prstom drsi po reliefni mreži in tako sledi določeni obliki na zaslonu. Reliefna mreža zagotavlja odlično orientacijo na sicer ravnem zaslonu, hkrati pa krepi fino motoriko uporabnika.

Ekipa Feelif, ki jo vodi Željko Khermayer, ima trenutno osem članov, njihova inovacija pa je bila med drugimi prepoznana za najboljšo evropsko socialno inovacijo lanskega leta. Nedavno so jo predstavili tudi na googlu.

Ekipa je razvila pripomoček iz prepričanja, da trenutno dostopni učni pripomočki za slepe in slabovidne niso v koraku s trenutnim tehnološkim razvojem, da so obstoječe rešitve predrage, enodimenzionalne in imajo omejeno mobilnost. Feelif zagotavlja aplikacijo in posebno mrežo iz silikona ali zaščitne folije za zaslon, ki se namesti na zaslon pametne naprave. Oba elementa – vibracije prek aplikacije z glasovnim modulom in mreža – omogočata uporabniku, da ima občutek orientacije in prepoznavanja na zaslonu.

Uporabna vrednost za slepe in slabovidne je učenje braillove pisave, učenje oblik, jezikov in pisave, posredovanje interaktivih zgodb za otroke, pisanje domačih nalog, risanje in ustvarjanje notnih zapisov ter igranje zabavnih iger. Tako imajo trenutno tri izdelke – feelif gamer, feelif creator in feelif pro. Trenutno pa že pripravljajo feelif book creator, posebno aplikacijo za videče učitelje, ki jim bo omogočala oblikovanje učnih vsebin brez predhodnega znanja programiranja, je pojasnil Khermayer, ki si močno prizadeva opolnomočiti slepe in slabovidne za boljše dostopanje do digitalnih vsebin. »Naprave so v Veliki Britaniji, Nemčiji in ZDA že dostopne ob pomoči zdravstvenih zavarovalnic, v Sloveniji pa zavarovalnica slepemu in slabovidnemu zavarovancu prispeva 300 evrov,« pojasnjuje Khermayer. Trenutno prav na teh trgih tudi najhitreje uveljavljajo feelif, želijo pa priti tudi na druge trge, vendar so po navadi postopki pridobivanja dovoljenja dolgotrajni. Letos želijo, da bi prodali 5000 naprav. Načrt je 22.000 prodanih feelifov v treh letih. jpš