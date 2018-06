Le nekaj ur pred tekmo v Kopru so na Cetinju pokopali mamo selektorja Veselina Vujovića, ki ga je nabito polna dvorana Bonifika pričakala z ovacijami in skandiranjem »Vujo, Vujo«. K dodatnemu navdušenju navijačev je prispeval odličen začetek slovenske reprezentance (3:0, 4:1, 5:2, 11:8), pri čemer so Madžari oba uvodna gola dosegli šele po odbitih žogah po obrambah Urbana Lesjaka s sedmih metrov. A gostje, ki so »mesarili« v obrambi (skupaj 26 minut izključitev in dva rdeča kartona), so v zadnjem delu prvega polčasa ujeli priključek (12:12). Že pred tem so po številnih boksarskih vložkih Madžarov gostitelji ostali brez stebra obrambe Mateja Gabra, ki ga je Gabor Ancsin v 20. minuti s komolcem udaril v obraz in mu poškodoval oko.

Gaber je moral v bolnišnico

Gabra, ki si rokometni kruh služi na Madžarskem (Pick Szeged), so takoj odpeljali v koprski zdravstveni dom, od tam pa v bolnišnico v Ljubljano. Temeljit pregled je pokazal strgano očesno veznico, jutri pa ga čaka nov pregled pri okulistu. Le dve minuti po Ancsinovem prekršku je neposredni rdeči karton zaradi udarca s komolcem v glavo Marka Bezjaka dobil krožni napadalec Bence Banhidi, na začetku drugega polčasa pa zaradi grobega prekrška nad Miho Zarabcem še drugi krožni napadalec Adrian Sipos. A to ni ustavilo Madžarov, ki so na grobi tekmi (na obeh straneh skupaj 44 minut izključitev in dva rdeča kartona) v 45. minuti prvič povedli za dva (22:20). Ko so vsi pričakovali, da bodo visoki, težki in počasni Madžari v končnici padli, se je zgodilo prav nasprotno. Slovenski sistem igre je dokončno razpadel v obrambi in napadu, strelski mrk pa je trajal več kot 12 minut: od 48. minute in izida 23:23 do zadnje sekunde tekme, ko je Darko Cingesar po delnem izidu Madžarov s 6:0 le zadel za zmanjšanje rekordnih šestih golov zaostanka (23:29) na minus pet.

»Mama mi je pred smrtjo dejala: 'Svojim fantom reci, naj zmagajo',« je dejal selektor Veselin Vujović, a mamine želje ni mogel uresničiti. »Pogrnili smo na celi črti. Madžari so vsaj desetkrat namerno udarili moje igralce v glavo, zato ne morem verjeti, da sta sodnika takšnega ranga dovolila tako grobo igro. A ne glede na to smo igrali katastrofalno, še posebno z igralcem več. Obramba, ki je eden naših zaščitnih znakov, ni obstajala, v napadu nismo imeli niti enega razpoloženega igralca in pravega vodje, igralci so padali iz napake v napako, iz neumnosti v neumnost, vratarja se skorajda nista dotaknila žoge. Nismo naredili niti enega pravega moškega prekrška, še tisti za izključitev so bili nesmiselni in otroški, madžarski pa ostri in resni na robu izključitve in rdečega kartona. Igrali smo bolj košarko kot rokomet brez resnih strelov na gol. Zaslužili smo si poraz, glede na to, kar smo pokazali, pa je poraz še kar znosen,« je bil razočaran Vujović.