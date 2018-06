Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) opozarja, da je zaradi davka na srečke resno ogroženo delovanje organizacij, ki izvajajo življenjsko pomembne socialne programe za več kot 100.000 uporabnikov v invalidskih organizacijah in čez 280.000 uporabnikov v humanitarnih organizacijah. Leta 2013 uvedeni davek namreč zmanjšuje dobitke in vplačila v igre, s tem pa tudi promet loterij in posledično koncesijske dajatve. V Fihu, kakor tudi v Fundaciji za šport (FŠO), ki iz koncesij financira športne organizacije, in v obeh loterijah zahtevajo odpravo d