»Ker smo naklonjeni načelom krožnega gospodarstva, smo odsluženim sedežem z veseljem omogočili, da zaživijo novo življenje,« so pojasnili v podjetju. Otroci so tako štiri sedeže prebarvali s pisanimi barvami in jih namestili na iz lesa izdelano ogrodje avtomobila. V dnevnem varstvu otrok Bacek so tako bogatejši za novo igralo – avto Bacek. Odsluženi avtobusni sedeži pa niso edini primer krožnega gospodarstva, v katerega je vključen LPP. Od aprila denimo po mestu spet vozi tudi turistični vlakec urban, potniki pa lahko zvočnemu vodniku med vožnjo prisluhnejo s pomočjo slušalk. Odslužene zelene slušalke, ki jih potniki po uporabi vrnejo, predelajo v surovine za druge izdelke. Trajnosten je tudi higienski papir (papirnate brisače in toaletni papir), ki ga ob podjetju LPP uporabljajo še v javnih podjetjih Snaga, Energetika Ljubljana, Ljubljanska parkirišča in tržnice, Žale ter Vodovod-Kanalizacija. Podjetja namreč ločeno zbrano embalažo za mleko in sokove predajo embalažni družbi, ki jo ustrezno obdela in odda proizvajalcu papirja.