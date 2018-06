Čeprav je Kolumbija leta 2001 osvojila južnoameriško prvenstvo, bi jo stežka uvrščali med nogometne velesile. Njen najslavnejši državljan ni nogometaš, kot to velja za Argentino (Diego Maradona) ali Brazilijo (Pele), temveč razvpiti vodja mafijskega kartela Pablo Escobar. A tudi v tej skoraj 50-milijonski južnoameriški državi se stvari počasi spreminjajo, v ospredje pa vse bolj sili nogomet.

Ogromno zaslug za to ima prav njihova izbrana vrsta, ki je v zadnjih letih napravila velik korak proti najboljšim. Največjega pred štirimi leti, ko se je na svetovnem prvenstvu v Braziliji prebila v četrtfinale, nato pa z izidom 1:2 izpadla proti gostiteljici. Mundial leta 2014 je med zvezdnike izstrelil Jamesa Rodrigueza, ki je še isto poletje za 70 milijonov evrov prestopil v Real Madrid. Danes 26-letni napadalni vezist bo poleg šest let starejšega Radamela Falcaa prvi zvezdnik svoje ekipe v Rusiji.

Po mnenju nogometnih poznavalcev je razlogov, da so Kolumbijci za nastop na mundialu trepetali vse do zadnjega kroga kvalifikacij kar nekaj. Med drugim pomanjkanje sveže krvi v obrambi in dinamike v napadu, močno pa se jim je poznalo tudi, da so nekateri nosilci igre v klubih redko dobili priložnost za igro.

Kolumbijci so se sicer na letošnje svetovno prvenstvo uvrstili neposredno, potem ko so v južnoameriških kvalifikacijah nanizali sedem zmag, šest remijev in pet porazov ter na koncu s točko prednosti pred Perujem in Čilom zasedli četrto mesto. »Kvalifikacije so bile resnično zahtevne. Še nikoli nismo doživeli, da reprezentance med sabo loči tako malo točk,« je priznal selektor Kolumbije Jose Pekerman .

Na kolena spravili tudi Francoze

Težave, ki so jih pestile v kvalifikacijah, bi se lahko ponovile tudi v Rusiji. Skupina H, v kateri so še Poljska, Senegal in Japonska, velja za eno najbolj izenačenih. A nič lažje delo jih ne čaka niti v primeru preboja v izločilne boje, saj se bodo v osmini finala križali s skupino G, kjer sta glavna favorita za napredovanje Belgija in Anglija. Kljub temu Los Cafeteros verjamejo, da se v domovino ne bodo vrnili razočarani. »Želim si, da bi imel uspešno svetovno prvenstvo in da se soigralci prebijemo v polfinale ali celo finale. Zakaj pa ne?« visokoletečih ciljev ne skriva James Rodriguez.

V letošnjem letu so za zdaj odigrali tri tekme. Že 23. marca so v Parizu gostovali pri Francozih in po zaostanku z 0:2 dvoboj dobili s 3:2. Le štiri dni pozneje so se pomerili še z Avstralijo in vpisali remi brez zadetkov, z identičnim izidom pa se je končala tudi tekma z Egiptom, ki je služila kot generalka pred pričetkom mundiala.

Pričakuje se, da bo Kolumbija na prvenstvu igrala po sistemu 4-2-3-1, a velja dodati, da jim predvsem na gostovanjih ni tuj niti sistem 4-3-2-1. Najbolje se sicer odrežejo, ko uberejo bolj obrambno taktiko, ob tem pa stavijo tudi na hitre protinapade, ki vključujejo malo podaj in kar se da hiter prehod na nasprotnikovo polovico.