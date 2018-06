Ena najlepših tur v slovenskih gorah. Za tiste, ki vedo, kaj hočejo. Prava plezalska romantika. Tri ure čiste plezalske uživancije. Tako opisujejo greben Zeleniških špic navdušeni gorniki v spletnih blogih.

Če se boste iz Kamniške Bistrice odpeljali do Jermance, sicer tvegate kakšen zaskrbljen vzdih avtomobila, saj od snega in deževja razdrapane gozdne ceste že dolgo niso obnovili, prihranili pa boste pol ure časa in nezanemarljiv kos poti proti Repovemu kotu, skozi katerega se je treba povzpeti mimo slapu in idiličnih tolmunov, preden prečkate potok in se nad gozdno mejo, mogoče še čez kakšno snežno zaplato, po grapi prebijete na Staničev vrh (1805 metrov), poimenovan po prvem slovenskem alpinistu Valentinu Staniču. Tam se začne grebensko prečenje oziroma plezanje po Zeleniških špicah, ki delijo dve samotni dolini, dolino Kamniške Bele in Repov kot.

Čeprav sodi prečenje med lažje alpinistične vzpone, terja izkušenega gornika, ki se ga, vsaj prvič, ne bo lotil sam. Pot ni markirana, je pa zgledno označena z možici, vendar vodnika zagotovo potrebujete, ker boste morali po nazobčanem grebenu s kopico škrbin, rogljev, stolpov in vrhov na dveh dolžinskih kilometrih hoje in plezanja vsaj desetkrat gor in dol, po ozkih gruščnatih poteh in večinoma trdni, dobro razčlenjeni kamniški skali z množico stopov in oprimkov. Greben je konkretno izpostavljen, na nekaterih mestih zelo ozek, zato je treba imeti dobro ravnotežje, da bi lahko šli naslednjič že sami, pa si je treba zapomniti tudi nekaj mest, na katerih moraš ubrati pravo oziroma varnejšo inačico poti. Nagrada se ponuja vse tri ure prečenja: krasni razgledi na sosednje gore in osupljive globine ter doline.