v imenu predstavnikov in predstavnic javnih zavodov in nevladnih organizacij na področju umetnosti in kulture, zaposlenih in samozaposlenih umetnikov/ic in kulturnih delavcev/k v Republiki Sloveniji obveščam javnost, da je umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča Goran Injac po ustrahovanju, ki ga je bilo deležno Slovensko mladinsko gledališče (SMG) na gostovanju na festivalu Divadelní svět v Brnu na Češkem, ko je organizirana skupina desničarskih skrajnežev Spodobni ljudje vdrla na oder med predstavo Oliverja Frljića Naše nasilje, vaše nasilje, začel po elektronski pošti prejemati sovražna pisma državljanov Republike Slovenije. V njih ga napadajo z nedopustnimi rasističnimi zmerljivkami, ki s svojo sporočilnostjo zrcalijo nasilnost skrajno desničarskega in nacionalističnega razumevanja funkcije javnih kulturnih in drugih institucij, predvsem pa trenutno nestrpno javno vzdušje, ki mu je dala zagon naelektrena predvolilna kampanja v Republiki Sloveniji.

V Sloveniji živijo in delajo umetniki, kulturni delavci in intelektualci, dragoceni ljudje, ki niso državljani Republike Slovenije, vendar aktivno ustvarjajo intelektualno krajino te države. Goran Injac, ki je doma iz Novega Sada, je desetletje in pol živel in delal na Poljskem, kjer je soustvarjal umetniške programe vrste tamkajšnjih najuglednejših kulturnih institucij, vključno z legendarnim Starim teatrom iz Krakova. V Slovenijo je prinesel bogate strokovne kompetence, socialne vezi in znanje ter jih dal na voljo Slovenskemu mladinskemu gledališču. Prav njemu gre nemalo zaslug za to, da je SMG imelo lani največje število mednarodnih gostovanj v domači gledališki zgodovini. Obiskalo je nekatera prizorišča sodobnega mednarodnega gledališkega prostora, kjer domača gledališča doslej še niso nastopila, hkrati pa je tudi doma ponovno postalo kraj vznemirljive gledališke ustvarjalnosti.

V naši državi je razmah nestrpnosti in sovraštva med državljani, predvsem do nedržavljanov RS, ki živijo in delajo med nami, dosegel kritično mejo. Spodaj podpisani si želimo živeti v državi, v kateri standardi medčloveških ravnanj ne bodo prestopali zloveščih meja in kjer se naši sodelavci, partnerji, prijatelji ali neznanci, ki niso državljani Republike Slovenije, ne bodo počutili kot tujci. Poudarjamo, da bi bil sovražni napad enako nesprejemljiv tudi v primeru, če Goran Injac ne bi bil javna osebnost.

Predsednika Republike Slovenije, predsednika vlade Republike Slovenije, politične stranke in institucije v Republiki Sloveniji pozivamo, da se javno opredelijo proti oblikam nestrpnosti, nacionalizma, sovražnega govora in rasizma nad slovenskimi institucijami in njenimi zaposlenimi, medije pa k objavi tega pisma in k odgovorni in etični komunikaciji z javnostjo.

Rok Vevar, koordinator v imenu nevladnih organizacij, javnih zavodov in samozaposlenih v kulturi (podpise hranimo v uredništvu)