Putin se je pripravljen srečati s Trumpom

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes sporočil, da se je pripravljen srečati z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in da bi do srečanja lahko prišlo takoj, ko bo Washington na to pripravljen. Dodal je še, da bi do srečanja lahko prišlo na Dunaju in da ZDA že razmišljajo o tej možnosti.