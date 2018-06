Skupno je bilo v tem času objavljenih 32 javnih razpisov v višini 287,3 milijona evrov, od tega je bilo 14 javnih razpisov objavljenih lani. Kumulativno je bilo do konca leta 2017 objavljenih 29 javnih naročil in podpisanih skupaj 23 pogodb z izbranimi izvajalci v skupni višini 2,7 milijona evrov.

»Program razvoja podeželja 2014-2020 bo predvidoma dosegel zastavljene mejnike oz. vmesne cilje, s čimer bo Slovenija upravičena do rezerve za uspešnost v višini šest odstotkov dodeljenih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,« so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

S poročilom o izvajanju programa razvoja podeželja 2014-2020 se je pred dnevi seznanil odbor za spremljanje tega programa, ki je poleg tega obravnaval še predlog pete spremembe programa razvoja podeželja 2014-2020 in spremembe meril za izbor projektov.