Kot je sporočila hrvaška policija, je 66-letni slovenski voznik opla astre zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v peugeot z osiješkimi registrskimi oznakami, ki ga je pred njim vozil 42-letnik. Po silovitem trku je opel odbilo v ford mondeo z avstrijskimi tablicami, ki je pripeljal iz nasprotne strani.

Slovenski voznik je poškodbam podlegel na kraju nesreče, 35-letni voznik forda pa se je hudo poškodoval in so ga prepeljali v bolnišnico v Novi Gradiški. V osiješkem avtomobilu sta se lažje poškodovala otroka, stara devet in 15 let, poroča Jutarnji list.