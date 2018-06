Za romunski ženski tenis je to šele druga zmaga na največjih turnirjih, pred 40 leti je prav Parizu za prvo in hkrati do danes zadnjo romunsko zmago poskrbela Virginia Ruzici, ki je bila boljša od Slovenke Mime Jaušovec.

Halepova je do letošnjega Pariza osvojila 16 turnirjev, na grand slamih igrala v treh finalih (v Parizu leta 2014 in lani), a naslova še ni imela. S tem v glavi je 26-letna igralka iz Costante gotovo začela tudi obračun s Stephensovo, to se je pokazalo na začetku, ko ni ujela pravega ritma. Pri svojih napadih je delala napake, na drugi strani pa je bila Američanka zanesljiva pri svojem servisu. Tekmici je ponudila le eno priložnost za »break«, še to v deveti igri, ki se je izkazala kot zadnja v prvem nizu.

Stephensova je dobro začela tudi drugi niz, Romunki takoj odvzela servis, ko je dobila svojega za 2:0, je bilo videti, da zanesljivo koraka proti zmagi. A sledil je preobrat. Romunka je začela igrati bolj zanesljivo, servis Američanke pa ni bil več tako prodoren kot dotlej. Posledica tega je bila, da je prva igralka sveta dobila štiri zaporedne igre.

Tod Američanka se še ni predala. Naslednji dve igri so bili njeni, to pa je bilo tudi vse, kar ji je uspelo, če se ne upošteva še šesta igra tretjega niza, ko pa je praktično že bilo jasno, da bo zmagovalka Halepova.

Slednja si je že z uvrstitvijo v polfinale zagotovila, da bo še naprej številka ena svetovnega tenisa, za zmago pa je prejela ček v višini 2,2 milijona evrov, poraženka v finalu bo domov odnesla pol manj denarja.