Imitatorja sta se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na odru v nakupovalnem centru v središču Singapurja rokovala in objela, sprehodila pa sta se tudi med množico.

Številni so ju fotografirali z mobilnimi telefoni, a so morali za to naložiti posebno aplikacijo, za fotografijo z imitatorjema pa so morali odšteti 15 singapurskih dolarjev oz. 9,5 evra.

»Hvala za vse donacije, ki ste jih namenili Severni Koreji oz. meni. To resnično cenim, ker smo zares brez denarja,« je oboževalcem, ki so stali v vrsti za fotografiranje dejal hongkonški posnemovalec severnokorejskega voditelja.

Imitatorja bosta pred vrhom Trumpa in Kima, ki bo potekal daleč od oči javnosti, nastopila še na nekaj lokacijah, med drugim v neki restavraciji z morsko hrano.