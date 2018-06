Na paradi je med drugim sodelovalo več kot tisoč pripadnikov kraljeve vojske, dogodek pa je z zračnimi akrobacijami sklenila skupina kraljevih letalskih sil Red Arrows, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S tem sicer še ni konec kraljevega slavja. Kraljičin soprog, princ Phillip, bo namreč v nedeljo slavil 97. rojstni dan. To praznovanje bo sicer potekalo daleč od oči javnosti.

Kraljica se je rodila 21. aprila 1926, rojstni dan pa uradno obeležuje s tradicionalno parado Trooping the colour (Pozdrav zastavi) drugo soboto v juniju. Tradicija izvira iz starodavnih priprav na vojno, ko so zbrali vse zastave in jih pokazali vojakom, preden so šli v boj, da bi jih v zmedi med bojevanjem prepoznali.