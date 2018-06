Projekt so poimenovali B-zero, končni rezultat pa so bili slaba štiri leta kasneje avtomobili citroën C1, peugeot 107 in – toyota aygo. Skupno pot so nadaljevali do danes in jo nadaljujejo še naprej, je pa vsak dovolj poseben, da si zasluži posebno obravnavo. Pri čemer nemara še najbolj izstopa prav aygo.

3,4 m je bila dolžinska mera prve generacije ayga. Pri drugi generaciji, ki so jo predstavili leta 2014 in je zdaj doživela prenovo, je zrasel za 5 centimetrov.

4 zvezdice je na zadnjih testnih trčenjih organizacije EuroNCAP ob koncu leta 2017 prejel aygo, opremljen z dodatnim paketom varnostnih pripomočkov, brez njih pa je dobil tri zvezdice. Pred tem so ga testirali še nekajkrat. Leta 2014 ob prihodu druge generacije je dobil 4 zvezdice, leta 2012 ob prenovi prve generacije pa 3. Ko so ga testirali prvič, leta 2005, enotne ocene še niso poznali in je za področji varnosti odraslih potnikov ter otrok dobil po 4 zvezdice, za varnost pešcev pa dve.

Segment malih avtomobilov se je zelo razvil – če je bilo leta 2005, ko je na ceste zapeljal prvi aygo, tekmecev devet, jih je zdaj 20. Zato smo se zavedali, da moramo izstopati. Nismo želeli slediti smernicam evropskih proizvajalcev, temveč smo oblikovali japonski avto v segmentu malih avtomobilov. Tudi Citroën in Peugeot imata nekatere hišne oblikovne smernice, ki sta jim sledila, rezultat pa je, da so si ti trije avtomobili zdaj oblikovno zelo narazen. (David Terai, glavni razvojnik druge generacije ayga, v pogovoru za Dnevnik ob predstavitvi leta 2014)

“Krivec” za konec modela iQ

Hkrati s prihodom druge generacije ayga so se pri Toyoti leta 2014 odločili, da bodo v Evropi nehali prodajati prikupnega in zabavnega malčka iQ, bržčas edinega pravega konkurenta avtomobilu smart, kar so pospremili z besedami, da so prepričani, da ga bo aygo v celoti nadomestil, in ne vidijo potrebe, da bi ponujali oba. A naj je bil iQ še tako simpatičen in odličen avto, že leto kasneje so ustavili tudi njegovo prodajo v ZDA, dve leti za tem še na Japonskem.

200 KM oziroma 147 kilovatov je premogla najmočnejša doslej narejena različica ayga (leta 2008), ki so jo poimenovali »aygo crazy«, a je ostala le na ravni koncepta. Aygo crazy je do stotice pospešil v 5,7 sekunde, njegova izdelava pa je stala 114.000 evrov.

763 primerkov toyote aygo je bilo po podatkih podjetja Ardi pri nas registriranih ob koncu lanskega leta, letos pa so jih do konca maja prodali še 48. Skupno so po podatkih Toyote doslej prodali več kot 760 tisoč aygov.