Kot poroča CNN, sta zvezni urad za priseljevanje, ki preiskuje zaplenjeno kulturno dediščino in ukradena umetniška dela, ter ministrstvo za pravosodje primer začela obravnavati leta 2011, ko sta dobila namig, da so iz evropskih knjižnic ukradli več ročno natisnjenih kopij pisma.

Pismo vsebuje Kolumbova odkritja iz leta 1493, naslovil pa ga je na španskega kralja Ferdinanda in kraljico Izabelo. Ohranilo se je kakšnih 80 kopij.

Preiskovalci so ugotovili, da so eno od njih ukradli iz Nacionalne katalonske knjižnice v Barceloni, in leta 2012 prišli do zaključka, da je pismo, ki ga hrani knjižnica, ponaredek. Ukradeno kopijo so junija 2011 prodali za skoraj milijon dolarjev.

Oseba, ki je pismo imela, se je odločila, da ga vrne po »obsežnih pogajanjih z ameriško odvetniško pisarno za okrožje Delaware«, je pojasnil urad za migracije.

Gre za drug primer vračila ukradenega pisma

Strokovnjaki so pregledali dokument in odkrili, da je bila uporabljena kemikalija, s katero so prekrili knjižnični žig, drugačna so bila tudi papirna vlakna. Potrdili so, da je pismo »brez dvoma« izvirnik, ki so ga ukradli iz Nacionalne katalonske knjižnice v Barceloni.

To je drugi tovrstni primer, da so ZDA vrnile v Evropo ukradeno Kolumbovo pismo. Leta 2016 so vrnile osem strani dolgo pismo, ki je bilo ukradeno iz knjižnice v Firencah in podarjeno ameriški Kongresni knjižnici. Zanj domnevajo, da so ga iz Italije odnesli in nadomestili s ponaredkom okrog leta 1950.

Dokument je leta 1992 na dražbo v New Yorku dostavil antikvar, ki ga je dve leti prej kupil »od neznane osebe«. Na dražbi ga je za 300.000 dolarjev pridobil zasebni kupec in ga leta 2004 podaril Kongresni knjižnici, kjer je ostal do vrnitve v Italijo.