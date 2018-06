Znanstveniki z ameriške univerze Ohio State so namreč dokazali, da nas kavni napitek s kofeinom ne naredi le bolj budnih, pač pa tudi pripomore k bolj konstruktivnemu ekipnemu delu in vodi do bolj pomembnih prispevkov k razpravi. Celo v primeru zelo spornih tem poskrbi za boljše sodelovanje med člani skupine, so ugotovili.

Do teh zaključkov so prišli na podlagi dveh opravljenih raziskav. V prvi so sodelujoči študenti ocenili delo svoje skupine kot bolj uspešno, če so pred tem popili skodelico kave s kofeinom. Prav tako so bolje ocenili svoj prispevek k opravljenemu delu.

Dodatno so znanstveniki v drugi raziskavi preverili, kako veliko so udeleženci govorili in kako trdno so se držali teme razprave. Izkazalo se je, da so člani skupine pod vplivom kave s kofeinom več govorili ter bili bolj osredotočeni na temo razprave kot pa tisti, ki so pili brezkofeinsko kavo. Prvi so bili tudi bolj pripravljeni vnovič sodelovati s člani svoje skupine kot pa tisti, ki niso bili deležni kofeina.