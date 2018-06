Trgovce in gostince v mestnem središču je Mol pozval, da namesto plastičnih svojim kupcem oz. gostom ponudijo zgolj papirne ali biorazgradljive nakupovalne vrečke. »Doslej se nam je pridružilo že več kot 40 trgovcev in gostincev, ki jih predstavljamo na posebej izpostavljeni spletni podstrani,« so zapisali v sporočilu za javnost ta teden.

Ti ponudniki so že ali bodo v kratkem prejeli tudi posebno nalepko, s katero sporočajo, da plastičnih vrečk ne uporabljajo, in jo lahko nalepijo na vidno mesto.