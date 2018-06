Golden State je osvojil svoj še šesti naslov prvakov lige NBA (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018), drugega zaporedoma. Prva dva naslova so osvojili kot Philadelphia Warriors, preden so se preselili na zahodno obalo ZDA, kjer so bili najprej do leta 1971 San Francisco Warriors.

Cleveland tudi tokrat ni našel recepta za razpoložene košarkarje iz kalifornijskega Oaklanda, ki tudi na četrti tekmi velikega finala niso dovolili presenečenja.

V velikem finalu lige NBA so se že četrto leto zaporedoma pomerili košarkarji ekip iz Golden Stata in Clevelanda, ki so le enkrat v teh obračunih najboljših dveh ekip premagali kalifornijsko zasedbo, pa še takrat so v sklepnem dejanju sezone 2015/16 potrebovali sedem tekem.

Golden State je tokrat prikazal najboljšo predstavo, oziroma je bil Cleveland najšibkejši. Leta 2015 je Golden State za naslov potreboval šest tekem (4:2), lani pa pet tekem (4:1). To je prvi naslov za Golden State, ki ga je osvojil z "metlo", torej brez poraza. Pred Golden Statom so veliki finale lige NBA brez poraza leta 2007 osvojili košarkarji San Antonio Spurs. Tudi takrat so bili njihov tekmec košarkarji Cleveland Cavaliers.

Kolektiv iz zlate dežele je že od začetka četrte tekme finala pokazal svojo popolno premoč. Gostje so že po dveh minutah igre povedli s prednostjo desetih točk (13:3), prva četrtina se je končala z devetimi točkami razlike v prid gostov (34:25). Tudi ob polčasu je vodila gostujoča zasedba (61:52), ob koncu tretje četrtine je bilo kar plus 21 za kalifornijske košarkarje (86:65), končnica tekme je bila tako že odločena za končnih 108:85.

Najboljšo predstavo je za konec prihranil Stephen Curry, ki je odločilno tekmo končal s statistiko 37 točk, šestih skokov, štirih asistenc ter dveh blokad. Letošnji MVP končnice Durant je k zmagi pomagal z 20 koši, 12 skoki in 10 podajami, Andre Iguodala je imel na svojem računu 11 točk, Klay Thompson pa deset.

Durant je imel v finalni seriji povprečje 28,7 točk, 10,7 skokov in 7,5 podaj.

»V finalu smo bili samozavestni in pogumni, saj smo lahko bili, za nami je težka sezona, ko smo garali, da smo lahko prišli do tega neverjetnega uspeha. Trije naslovi v zadnjih štirih letih, smo zmagovalno moštvo,« je bil navdušen Curry. Trener Steve Kerr je prepričan, da je bilo letos najtežje.

Pri domačih je bil znova v ospredju LeBron James, ki pa je ostal brez presežkov s 23 koši, katerim je dodal sedem skokov in osem asistenc, vendar pa tudi šest izgubljenih žog.

»Bojevniki so enostavno boljši, morda gre za najboljšo ekipo v zgodovini,« je tekmecem čestital James, ki je najverjetneje zaigral zadnjo tekmo v majici Clevelanda. Kot je razkril medijem, je zadnje tri tekme igral z zlomljenim desnim zapestjem. Gre za samo-poškodbo, ki jo je utrpel v slačilnici po prvi tekmi velikega finala, po kateri so konjeniki tožili, da so jih oškodovali sodniki.

