Čas do začetka svetovnega nogometnega prvenstva se ne šteje več niti v tednih, temveč zgolj še v dnevih, urah in minutah. A še preden se bodo odpravili v svoje tabore v Rusiji, v katerih bodo bivali v času, ki ga bodo preživeli v državi gostiteljici največjega športnega dogodka na svetu, kamor prve reprezentance počasi že kapljajo, bodo nekateri udeleženci odigrali še zadnje pripravljalne tekme. Tistih med dvema zares »velikima« reprezentancama, ki spadata v ožji krog favoritov za naslov, ne bo več, vseeno pa zanimivih obračunov tudi ta konec tedna ne bo manjkalo. Upoštevajoč moč obeh tekmecev in možnosti za visoko uvrstitev se najzanimivejši verjetno obeta na stadionu Brondby na obrobju Koebenhavna med Dansko in Mehiko.

Stavnice pred začetkom SP glede na povprečne kvote prvo uvrščajo na 14. mesto med 32 reprezentancami, drugo pa le mesto nižje, pri čemer imata obe najnižjo kvoto 66, najvišja pa je pri Danski 100, pri Mehiki pa 125. Danci so si nastop na svojem skupno petem zaključnem turnirju najboljših reprezentanc sveta sicer zagotovili po drugem mestu v svoji kvalifikacijski skupini za Poljsko in dodatnih kvalifikacijah proti Irski. Mehika, ki bo nastopila že na svojem sedmem zaporednem in skupno 16. prvenstvu, pa je bila suverena na zadnji, peti stopnici kvalifikacij Severne in Srednje Amerike ter Karibov (CONCACAF), kamor je bila uvrščena neposredno in kjer je v skupini s še petimi tekmeci brez težav zasedla prvo mesto. Odtlej so Danci odigrali še tri prijateljske tekme (zmaga proti Panami, remija proti Čilu in Švedski), Mehičani kar pet (zmage proti BiH, Islandiji in Škotski, remi z Walesom in poraz proti Hrvaški), danes pa jih torej čaka še zadnja.

Na njej naj bi oba selektorja na igrišče poslala najmočnejši zasedbi. To pomeni, da bo za Dansko predvidoma od prve minute zaigral tudi prvi zvezdnik, nogometaš Tottehama Christian Eriksen, ki je izpustil zadnjo tekmo prejšnjo soboto proti Švedski, medtem ko naj bi se v prvo enajsterico Mehike prav tako vrnil prvi zvezdnik in z 49 goli na 100 tekmah najboljši strelec reprezentance v zgodovini Javier Fernandez »Chicarito«, ki ga tudi ni bilo na igrišču na zadnji tekmi proti Škotski. A bolj kot s tem so se v zadnjih dneh v Mehiki ukvarjali z manjšim škandalom, ki ga je zakrivila (najmanj) osmerica reprezentantov, potem ko so se zadnji dan pred odhodom v Evropo ob velikih količinah alkohola zabavali pozno v noč, kar je v javnosti sprožilo veliko jeze in zgražanja. Generalni sekretar tamkajšnje zveze Guillermo Cantu je hitel miriti strasti in povedal, da so imeli igralci prost dan ter da takrat lahko počnejo, kar jih je volja. »Sploh ni važno, ali nam je vse skupaj všeč ali ne, dejstvo je, da so igralci svobodni ljudje, ki so sprejeli svobodno odločitev, kaj bodo počeli na prost dan. Poudaril pa bi, da ni nihče zamudil niti enega treninga ali zbora, vsi so ves čas maksimalno profesionalni.«

Danska in Mehika se bosta sicer pomerili na šesti medsebojni tekmi, do sedaj pa so uspešnejši Danci, ki so zmagali trikrat ter ob tem enkrat remizirali in izgubili.