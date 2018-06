Začeli so prvi. Po ustaljenem ritmu, načinu in programu, vendar vijoličasti včeraj dopoldne priprav vseeno niso začeli povsem običajno. Hkrati je in obenem ni »vse po starem«. Kajti ključno vprašanje še vedno nima uradnega odgovora. Je Zlatko Zahović, ki ga včeraj na prvem treningu ni bilo v Ljudskem vrtu, še športni direktor? »Verjamem, da se bodo te stvari zelo hitro uredile. Če bo treba, se bomo novi situaciji prilagodili,« je pojasnil trener Darko Milanič.

Čeprav se zvesto drži svoje trenerske vloge, je tokrat vseeno izpostavil, kaj Zahović, s katerim se sicer od konca minule sezone ni slišal, pomeni za NK Maribor. »Ni treba izgubljati besed, tvorec teh uspehov je. Sodelovanje je bilo izredno uspešno. Če bo ostal, bo zelo dobro.« Iz Milaničevih odgovorov gre sklepati, da tudi on (še) ne ve, ali bo Zahović, kot je za Ekipo SN povedal ob koncu minule sezone, res odšel: »O tem bodo spregovorili drugi v klubu.«

Le dobrih deset dni je trajal premor. Premalo? »Mišljenje vseh je, da je premor kratek. Ampak ker imamo drugačno tekmovanje, kot ga imajo Italijani in Španci, smo imeli mesec dni počitka v decembru. Zdaj smo ga imeli deset dni in na letni ravni je to optimalno,« se v priprave podaja Milanič. »Da bi fantje radi imeli več dopusta… Saj bi si to želeli tudi vi, ne? To je človeško.«

Na voljo še nima celotnega kadra, saj imajo do srede počitek še reprezentanti Martin Milec, Amir Dervišević in Luka Zahović ter Martin Kramarič in Jan Mlakar, prosto sta dobila Marko Šuler zaradi bolezni in Jasmin Mešanović zaradi smrti v družini. Vrnila sta se že lani posojena Sandi Ogrinec (Krško) in Luka Štor (Aluminij), ne pa še Sunny Omoregie (Alashkert) in Denis Šme (Aluminij), ki se je v zadnji tekmi sezone znova huje poškodoval.

Prav sestavljanje obrambe Milaniču na začetku priprav povzroča največ dela: lažji poseg ima Luka Uskoković, za preboj v kader se še vedno bori Kassim Doumbia, pogodbe ni podaljšal perspektivni Adis Hodžić. Edina okrepitev za zdaj je Kenan Pirić, ki pa je z Mariborom podpisal že v zimskem prestopnem roku. Do konca sezone je z Zrinjskim ubranil naslov prvaka Bosne in Hercegovine. »Dober sem v situacijah ena na ena in branjenju enajstmetrovk,« je, sicer nerad, o sebi spregovoril 23-letni vratar, ki ima že debitantski nastop za reprezentanco Bosne in Hercegovine.

Maribor je zdaj osredotočen na 20. junij, ko bo dobil tekmeca v kvalifikacijah za evropsko ligo (prva tekma 12. julija), kjer bo, če bo napredoval, nosilec v vseh krogih. »Ne delam si lažnih utvar, da bo delo letos v Evropi lažje. Težko in zahtevno bo, izkušnje imamo.« In kakšen bo Maribor v prihodnji sezoni? Previdnejši ali znova napadalen? »Dinamičen in direkten z željo po igranju naprej. Popraviti pa moramo obrambo, saj smo lani dobivali preveč zadetkov, čeprav smo večino časa igrali na nasprotnikovi polovici.« Tekmeci vijoličastih na pripravah bodo Šmartno, Kukesi, Vardar, Ural, Weiz, Cracovia, Kobenhavn in Čukarički.