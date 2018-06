Oče nad sodnika, sin nad nogometaša

V 85. minuti tekme v avstrijskokoroški nižji nogometni ligi – rezultat je bil 0:0 – je očetu enega izmed igralcev počil film. Ker sodnik ni piskal prekrška nad njim, zaradi pritoževanja pa je soigralec videl drugi rumeni karton, je Avstrijec pobesnelo skočil s tribune, stekel na igrišče in s pestjo udaril v obraz glavnega sodnika, nato ga je na tleh ležečega še obrcal, je sporočila policija iz Lienza. Igralci nasprotnega moštva so zaščitili sodnika, napadalec pa je pobegnil. Incidenta s tem ni bilo konec, saj je kmalu zatem nastalo prerivanje med igralci, med katerim je nasilnežev 20-letni sin nekega tekmeca udaril v obraz. Tekmo so sodniki prekinili, policija pa bo oba nasilneža kazensko ovadila tožilstvu. Vodja nogometnega kluba Nikolsdorf je napovedal, da bo nasilnega igralca izključil iz moštva, njegov oče pa bo prejel prepoved obiskovanja tekem.

Niso pogrešali letala, temveč telice

Uprava za zaščito in reševanje je v ponedeljek ob 13.31 sporočila, da v Zgornji Bačkovi, v občini Sveta Ana, pogrešajo neobičajno stvar, in sicer zračno plovilo oziroma letalo. Dnevnikov klic na sedež tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva je razkril, da v Slovenskih goricah ni strmoglavilo letalo, balon, helikopter ali neznani leteči predmet. Na spletni strani uprave so zgolj napačno klasificirali gasilsko intervencijo. Prostovoljci namreč niso iskali zračnega plovila, temveč štiri telice, ki so tistega dne zbežale tamkajšnjemu kmetu. Ali jim je zatem uspelo izslediti in ujeti vse štiri pogrešane avanturistične prežvekovalke, nismo preverjali.

Zasoljeno napačno parkiranje

Neki Frankfurtčan si bo zelo dobro zapomnil tisti dan, ko je ocenil, da ne more biti nič narobe, če svoj avto za eno uro pusti stati na mestnih tramvajskih tirnicah. Njegova prometna brezobzirnost ga bo namreč stala skoraj tisoč evrov, je razsodilo tamkajšnje upravno sodišče. Oglobljenec je po tem, ko je prejel položnico za plačilo izrečen kazni, spisal pritožbo. Na upravnem sodišču so presodili, da je znesek na njej zakonit in ustrezno visok. Vanj je vključena tudi odškodnina mestnemu tramvajskemu prevozniku, ki je moral na zaprti progi ustaviti potniški promet, za potnike pa vzpostaviti alternativni prevoz s taksijem.

Neslo ga je v levo

Za zanimiv taktični manever se je odločil pijani voznik BMW v Kopru. Policisti so ga, ker je vijugal sem ter tja, hoteli ustaviti, 20-letnik pa je zapeljal na parkirišče nakupovalnega središča in se počasi vozil naprej. Pri tem ga je neprestano zanašalo v levo. Pa ni bil član Levice… Med počasno vožnjo se je voznik namreč presedel na sovoznikov sedež, z njega pa se je 37-letnica presedla na voznikov sedež. Policisti niso nasedli, 20-letnik je bil brez izpita, pijan in zadrogiran. Da bo hec večji, bodo policisti kaznovali še sovoznico, ki je, kakopak, tudi nekaj časa vozila avto. Tudi ona je bila namreč pod vplivom kokaina. Svoje početje bosta zdaj razlagala na sodišču.

Občan ujel vlomilca

V Šempetru v Savinjski dolini je občan v jutranjih urah zalotil vlomilca, ki je skozi vrata terase poskušal vlomiti v njihovo hišo. Vlomilec je skušal pobegniti, a ga je kljub zgodnji jutranji uri prisebnemu občanu uspelo ujeti. Začelo se je prerivanje, v kar je posegel še vlomilčev pajdaš in lastnika hiše poškropil s solzivcem. A tudi to ni odvrnilo občana, da mu ne bi uspelo zadržati vsaj enega. Na pomoč sta namreč priskočila še dva soseda, ki ju je zbudil trušč. Skupaj jim je enega vlomilca, sicer starega znanca policije iz Črne gore, uspelo zadržati do prihoda policije, drugi pa je pobegnil. Naukov te zgodbe je več, glavni pa je ta, da če se ukvarjate z vlamljanjem, ne hodite v Savinjsko dolino. Tam sosedje skup držijo.