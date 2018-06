Damijan Florjančič, predsednik vrhovnega sodišča, je bil v četrtek v Mariboru. Prišel je obiskat svojega sodniškega kolega, ki se v kazenskem procesu brani očitka zalezovanja bivše ljubimke. Stanku Omerzuju je nanizal razloge, zakaj bi se moral odpovedati predsedniški funkciji, dokler se ne razjasnijo tožilski očitki zoper njega, so sporočili z vrhovnega sodišča. Kaj je Omerzu odgovoril predsedniku vrhovnega sodišča, niso razkrili. »Ne bom odstopil,« nam je svoj odgovor danes razkril obdolženi sodnik.

Iz pojasnil vrhovnega sodišča izhaja, da je Florjančič med pogovorom opozoril kolega na stališče komisije za etiko in integriteto pri sodnem svetu, ki je jasno povedala, kako naj postopa sodnik na vodstvenem položaju, kadar se znajde v kazenskem postopku. Komisija je namreč sprejela načelno stališče, da bi moral predsednik sodišča najpozneje ob pravnomočnosti obtožnice ali ob razpisu glavne obravnave razmisliti o odstopu z vodstvene funkcije.

Omerzu vztraja na predsedniškem položaju, ki ga zaseda že 29. leto. Florjančič nima pravnega vzvoda, s katerim bi ga prisilno razrešil. Vendar tak vzvod niti ni potreben, so prepričani v uradu predsednika vrhovnega sodišča. Zadoščati bi morala zgolj Omerzujeva razumna presoja za sprejetje odločitve, »ki bi zamejila vpliv takega postopka na ugled sodstva.«

Ta ugled je danes umazal nov madež. Nadaljevanje glavne obravnave je postreglo z nekaterimi novimi osupljivimi informacijami. Predsedujoča okrajna sodnica Karmen Krajnc je prebrala uradni zaznamek policije v zvezi z dogodkom, ki se je pripetil 13. decembra 2017, dan pred razpisanim nadaljevanjem glavne obravnave, ki poteka od lanskega oktobra. Neki stanovalec v bloku v Slovenski Bistrici, v katerem živi oškodovanka, je dopoldne poklical policijo in sporočil, da skozi okno opazuje moškega, ki ga je videl že večkrat. Moški je izstopil iz avtomobila in se napotil k vhodu, na rokah pa je imel plastične rokavice. Policijska patrulja je tja pripeljala v trenutku, ko se je moški odpeljal s parkirišča. Sumljiv avtomobil so uspeli ustaviti na bližnji bencinski črpalki. Izkazalo se je, da je ta oseba Stanko Omerzu. Policistom je razložil, da se je okoli bloka oškodovanke potikal brez razloga.

Šef kriminalistov se je opravičil Omerzuju

Sodnica je prebrala tudi Omerzujev rokopis, ki ga je 9. februarja lani poslal šefu mariborskih kriminalistov Robertu Mundi. Zanimalo ga je, ali podpira domnevno nezakonite aktivnosti kriminalistov – obdolženi jim je namreč očital zalezovanje. Obenem je izrazil upanje, da se Munda ne bi kdaj znašel v zrežiranem kazenskem postopku. »Tega vam ne želim, še manj pa privoščim,« je zapisal Omerzu. »Bojujem se z močnim aparatom, s katerim razpolagate in ki me poskuša očrniti.« Omerzu se je še zahvalil za Mundijevo opravičilo, ker ga je kriminalist, ki je vodil preiskavo, tik pred zdajci odslovil z napovedanega razgovora.

Kot je znano, obtožnica očita Omerzuju, da je svojo nekdanjo intimno prijateljico, ki jo je spoznal med fizioterapijo, začel vztrajno zalezovati po tem, ko je ona spomladi 2016 prekinila zvezo z njim. Omerzu naj bi ji pred vrati in v nabiralniku puščal razne predmete, zasipal naj bi jo tudi z ljubečimi, žaljivimi in grozečimi telefonskimi klici in sporočili. Ker s svojim početjem ni odnehal, ga je ženska kazensko ovadila in nato še (neuspešno) terjala prepoved približevanja.

Krajnčeva je danes prebrala pismo Omerzujeve soproge, ki je zaposlena kot višja sodnica na mariborskem delovnem sodišču. »Kljub visokemu položaju ni bil nikoli vzvišen,« je hvalila soproga, oškodovanki pa je očitala, da se jim poskuša maščevati zato, ker ji Omerzu ni hotel plačevati stanovanjskega kredita. Sodnica je zatem prebrala še Omerzujev dopis, v katerem je napadel oškodovankino pooblaščenko Dragico Vuga. Odvetnici očita, da je svetovala svoji klientki, naj se občasno zjoče v sodni dvorani. »To je laž,« je bila ogorčena Vuga in napovedala kazensko ovadbo zoper Omerzuja.