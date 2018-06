Vojska v pozivu zahteva informacije »o osebah druge narodnosti kot poljske«. Predvsem jih zanimajo podatki o njihovi številčnosti, stopnji integracije v poljsko družbo, njihovem življenjskem standardu ter s katerimi težavami in konflikti se spopadajo v krajih, kjer živijo te osebe, povzema poročanje radia nemška tiskovna agencija dpa.

Lokalne oblasti morajo glede na ta poziv vojski sporočiti tudi uradne in neuradne vodje organizacij in združenj, kjer se zbirajo tuje skupnosti. Na Poljskem sicer živi osem narodnih in etičnih manjšin, med njimi Nemci, Judi in Ukrajinci.

Vojska je zahtevala še informacije o lokalnih medijih v posameznih okrajih ter oceno, do kakšne mere se lahko na te medije vpliva.

Generalštab poljske vojske je za radio pojasnil, da »stalna pripravljenost obrambe države zahteva neprestano izvedbo študij in analiz, ki zajemajo različna področja«. Obrambno ministrstvo pa tega poziva ni želelo komentirati.