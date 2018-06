Dobrodošli v svetu poražencev

Ves sodobni svet se vrti okoli sintagme win-win, torej zmaga-zmaga. Guruji, učbeniki in nešteti forumi nas prepričujejo, da je to možno. Da se v sporih, pogajanjih in biznisu vse strani zavedajo, da so lahko zmagovalke. Razen v politiki. Tam lahko zmaga le eden. Pri nas pa nobeden. Nedeljske volitve so prinesle same poražence.