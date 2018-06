Moralna kazen?

Volitve so mimo. Javnomnenjske raziskave so odločno kazale, da bo zmagala SDS. Z levice so vnaprej zagotavljali, da v koalicijo z Janšo ne gredo. Tudi DeSUS ni bil izjema, celo spajdašil se je tik pred zdajci z Jankovićem, kar je bil nekakšen garant, da tudi Karl ne gre z Janšo. Pojavljajo se alternative, da bi Anže Logar ali Romana Tomc iz SDS prevzela mandat, pa zopet namigujejo, da je to vseeno, da bo iz ozadja itak vse niti vodil Janša.