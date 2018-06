Kot predsednika države pa bi ga po mojem moralo skrbeti, da bo dal mandat osebi, na katero se od osamosvojitve dalje lepijo vse negativnosti, kar jih je, in je Sloveniji doma in v svetu naredil več škode kot koristi. Ne bom jih našteval, morda le eno, in sicer sovražni govor. Kot da protest nekaj tisoč ljudi pred tednom dni proti širjenju sovraštva in sovražnega govora na Trgu republike v Ljubljani ni bil zadostno opozorilo in ni prišel do ušes našega predsednika. Bodoči mandatar se ne bo nič drugače obnašal, kot se je pri prvih dveh mandatih – ko je še kako izkoriščal krhkost demokratičnih institucij v Sloveniji in je bil takrat preplah tudi zagnan. Razlog je po mojem enostaven, ker se že 27 let ne more oziroma noče drugače obnašati. Neke vrste patologija. Notorični iskalec krivcev in sovražnikov (notranjih in zunanjih). Rovarjenje, spletkarjenje, vračanje v preteklost… To, kar je za Erdogana Gulen, za Orbana Soros, je za Janšo Kučan in rdeča barva.

Ne vem, kaj je predsedniku Pahorju, da vleče takšne poteze oziroma stavi na uspešno mandatarstvo Janeza Janše. Človek bi si skorajda mislil, da je Janši kaj dolžan. Skratka, ni razlogov za kakšen optimizem ob takšni izbiri.

Rudi Volk

Ljubljana