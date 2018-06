»Iščemo kandidate, ki poleg strokovnosti uživajo življenje in za katere so kolegialni odnosi zelo pomembni. Cosylab je namreč kot velika družina. Naše geslo pa je 'Misli drzno, delaj trdo, bodi skromen in uživaj življenje',« poudarja Igor Verstovšek, odgovoren za razvoj kadrov v Cosylabu, ki je bil prepoznan za najboljšega zaposlovalca Zlate niti 2015 med srednje velikimi podjetji.

Tako kot pri prihodkih Cosylaba, ki je specialist na področju velike fizike, protonske terapije in nove energije, je gazelje dinamično tudi pri zaposlovanju. V Tehnološkem parku Ljubljana pa so ga uvrstili v osmerico izjemnih globalnih visokotehnoloških podjetij, ki so jo poimenovali kar G8. Ekipa Cosylaba, v kateri je že več kot 180 zaposlenih, je lani svojo centralno enoto preselila na eno lokacijo, kar jim je precej izboljšalo kakovost in dobro počutje pri delu.

»Zanimiv zaposlovalec smo zaradi raznolikosti in velikosti projektov, zaradi našega prispevka k razvoju znanosti pa tudi kulture svobode, odprtosti in zavzetosti,« našteva Verstovšek, pri čemer poudari še številne športne in zabavne aktivnosti ter njihove zdaj že slavne ponedeljkove palačinke. »Omogočamo okolje, ki zagotavlja, kar je mlajšim generacijam najpomembnejše, to pa so svoboda, fleksibilnost, veliki izzivi, priložnost za razvoj, delo v tujini, zabavno in sproščeno okolje. In po vse to ni treba daleč – vse to imamo v Ljubljani!«

Trenutno iščejo izkušenega strokovnjaka za kakovost za medicinske naprave, prodajalca za tuje trge, dizajnerja, delo v Ženevi pa se ponuja za integratorja nadzornih sistemov za pospeševalnike v zdravstvu. Ekipo bi radi okrepili še s projektnim menedžerjem, izkušenim razvijalcem sistema PLC in razvijalcem sistema DW. Za strokovnjake so mamljivi izzivi. V želji po sodelovanju z najboljšimi strokovnjaki sveta so odprti za možgane iz tujine, v njihovi ekipi pa že delajo osebe s Švedskega, Hrvaškega, Norveškega, iz Rusije, Južnoafriške republike, Irana, Makedonije, Srbije in Turčije.

»Prepričajo jih izzivi, ki jih rešujemo,« poudarja Verstovšek. In prav večja odprtost in privlačnost države za novo znanje tudi iz tujine sta po njegovem mnenju nujni za razvoj Slovenije. »Prav je, da naši mladi strokovnjaki hodijo po znanje in delovne izkušnje v tujino, a moramo jih znati privabiti nazaj s fleksibilnim zaposlovanjem in priložnostmi za razvoj od samega začetka. Kar pa zadeva zaposlovanje tujcev, mora država poenostaviti postopke zaposlovanja največjih talentov,« poudarja Verstovšek. Prav tako je prepričan, da bi lahko država več naredila za navduševanje mladih za naravoslovje in inženirske poklice, študentom pa z okrepitvijo sodelovanja med fakultetami in podjetji omogočila več sodelovanja pri konkretnih projektih v podjetjih. »Tako najhitreje vidijo, kako lahko implementirajo svoje znanje v praksi in katero delovno okolje bi bilo po koncu študija zanje najprivlačnejše.«

Postavili so Cosylabovo akademijo, v kateri ves čas iščejo nadpovprečne strokovnjake tako med študenti, ki pri njih želijo delati že med študijem, kot tudi med izkušenimi, ki jih iščejo predvsem z objavami oglasov na spletni strani in uporabo drugih spletnih orodij. Eden od najboljših načinov za privabljanje novih kandidatov je kar ustno izročilo – neformalni stiki mladih sodelavcev, ki svojim nekdanjim sošolcem in prijateljem z navdušenjem pripovedujejo o svojem življenju v podjetju. Če kandidat na pogovoru naredi dober vtis, ga povabijo v Cosylabovo akademijo, v kateri deluje in se dokazuje v delovnem okolju svoje morebitne zaposlitve in v skupini svojih prihodnjih sodelavcev.

Pod vodstvom mentorja akademija pomeni individualno reševanje zaporedja vnaprej pripravljenih, a odprto zastavljenih nalog z določenega tehnološkega ali organizacijskega področja, ki jih kandidat opravlja čim bolj samostojno, a še vedno v dinamični komunikaciji z mentorjem. Kandidat opravlja akademijo zato, da se spoznava s tehnologijo in kulturo Cosylaba, po drugi plati pa lahko družba hkrati preizkuša tudi novinca, in sicer na daljši in tudi stvarnejši način, ki vodi k boljšim odločitvam na obeh straneh.