Leta 2018 si je nemogoče zamišljati vožnjo, pa čeprav zgolj do bližnjega trgovskega središča, brez njene pomoči. Pomoči, ki močno vpliva tudi na varnejšo vožnjo, pa čeprav se marsikdo tega ne zaveda. Ker zmanjšuje obremenitve s toploto in vlažnost zraka ter posledično preprečuje segrevanje telesa, omogoča tudi večjo zbranost in krajši odzivni čas. A seveda ni vsemogočna, sploh tedaj ne, ko jo nepravilno uporabljamo. Glavobol, slabo počutje, srbenje oči in draženje v žrelu pa je zgolj nekaj simptomov napačne uporabe klime, ki lahko vodijo celo k obolenju sklepov ter težavam s sinusi in očmi.

Seveda se ljudje razlikujemo tudi v tem, kako dobro sprejemamo mraz ali vročino. Nekatere zebe celo tedaj, ko je zunaj toplo, spet drugim je toplo, ko je zunaj hladno. Narobe svet, v katerem pa vendarle veljajo določena pravila, ki nam velevajo nastavitev temperature, ki je od tri do pet stopinj Celzija nižja od zunanje, zdravniki pa pravijo, da je sedem stopinj razlike med zunanjo in temperaturo v avtu že kritična meja. Ob primerni nastavitvi pa se moramo zavedati, da podobno kot drugi deli avtomobila tudi klimatska naprava zahteva vzdrževanje, v nasprotnem namreč postane (smrdljivo) gojišče za bakterije, glive in plesni.

Današnji avtomobili so zasnovani tako, da nam popijejo karseda malo goriva. Pijančkov – z redkimi izjemami – nihče ne mara. In če spadate med tiste, ki jim je odločno pritiskanje stopalke za plin tuje tudi zato, ker je zanje pomembna varčna vožnja, se morate zavedati tega, da k večji ali manjši porabi prispeva tudi (ne)pravilna uporaba klimatske naprave. Pri nemški avtomobilistični organizaciji ADAC so izmerili, da je najpotratnejši začetek ohlajevanja pregretega avtomobila. Če s temperature 31 stopinj notranjost ohladite na 22 stopinj, bo naprava porabila od 2,47 do 4,15 litra goriva na 100 kilometrov. Na srečo je ohranjevanje te temperature varčnejše, saj so zunaj mesta izmerili od 0,09 do 0,66 litra večjo porabo goriva, prav tako pa so izračunali, da smo lahko pri osemurni vožnji v vročem dnevu ob pet do osem evrov. Večje razlike nastanejo pri ekstremnih zunanjih temperaturah, pri zelo nizkih v potniškem prostoru, pri vožnji v zastojih in pri tehnično starejših klimatskih napravah, saj kompresor deluje s polno močjo.

Izkušnja vožnje štirivratnega fiča je bila resnično nepozabna. A še danes nam ni jasno, kako je našim očetom zneslo, da so dolgo relacijsko vožnjo na morje pod žgočim soncem preživeli brez pomoči klime. Časi so se resnično spremenili. Žal v vseh primerih ne zgolj na bolje…