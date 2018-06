Z današnjo vožnjo na čas od Ljubljane do Domžal se je tudi uradno začela 37. izvedba kolesarskega Maratona Franja. Ker je večina od skupno šestih kolesarskih preizkušenj na sporedu v soboto in nedeljo, del prog pa je speljan tudi po mestnem središču, bodo morali biti vozniki ta konec tedna še nekoliko potrpežljivejši in pozornejši. Zaradi kolesarskega maratona bo namreč promet na nekaterih odsekih oviran, ponekod pa bodo ceste namenjene izključno udeležencem maratona in zato za promet popolnoma zaprte.

Jutri 83 kilometrov dolga Barjanka Jutrišnji dan bodo začeli tisti, ki se bodo udeležili letošnje novosti – 83 kilometrov dolge Barjanke, ki ni namenjena tekmovanju, pač pa druženju in odkrivanju lepot Ljubljanskega barja. Speljana je po vseh sedmih občinah, ki jim je skupno tudi Ljubljansko barje, med kolesarjenjem pa so predvideni postanki s krajšimi predstavitvami lokalnih društev. Kolesarji bodo proti Barju odkolesarili ob 8. uri s Kongresnega trga, zato bosta med 8. uro in 8.30 zaprti Aškerčeva in Tržaška cesta, od tam pa bodo kolesarji mimo Dolgega mostu pot nadaljevali naprej proti Barju. Prihod kolesarjev v cilj v nakupovalnem središču BTC je predviden med 11.30 in 12.45. BTC City bo v soboto in nedeljo središče dogajanja v sklopu Maratona Franja. Tam bosta jutri popoldne štart in cilj brezplačnega družinsko-šolskega maratona in preizkušnje za najmlajše, v nedeljo pa bodo tam preizkušnjo začeli in končali vsi kolesarji, ki se bodo udeležili male ali velike Franje. Družinsko-šolski maraton se bo začel ob 16. uri, kolesarji bodo Ljubljano povezali s Šentjakobom in pot od tam nato nadaljevali proti prestolnici. Da bo preizkušnja potekala nemoteno in varno, bodo odseki cest, ki so del trase, zaprti do šestdeset minut. Pol ure po začetku družinsko-šolskega maratona se bodo jutri v kolesarjenju preizkusili še najmlajši udeleženci Maratona Franja. Približno en kilometer dolga krožna vožnja po BTC Cityju je namenjena otrokom od tretjega do sedmega leta starosti.