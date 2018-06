Sploh ne. Vedno igram senzibilno. Nisem hladen, ampak bi prej rekel, da se potrudim čutiti glasbo čim intenzivneje. Igram toliko slogov, da se lahko kje drugje tudi ohladim. A tanga ne moreš igrati zadržano.

Jaz ga dojemam po svoje. Nikdar nisem bil v Argentini in nekateri me nimajo za pravega tangerosa. Tango se pogosto igra zadržano ali celo aristokratsko, sam pa sem bolj boemsko občutljiv rocker na harmoniki. Sem tudi že lomil tipke.

Ne.

Pet do šest dni. Hitro se pozna na roki. Višja ko je forma, hitreje se pozna. Če si v vrhunski formi, se pozna eno pivo večer prej.

Nova plošča, ki bo izšla septembra. Prvič z resnimi bobni, saksofonom, basom, klaviaturo, se pravi s popolno zasedbo, poleg tega pa sem segel po funku in latinu.

Rekel bi, da mladostna. Lepo je narediti kaj za mlade, ker so nenadzorovani in divji. Prvič zares pišem skladbe in prvič zares pojem. Pridobil sem samozavest. Če si izvajalec, je težko biti dober skladatelj, ker si seznanjen z večplastnimi kompozicijami velikih skladateljev in si težko privoščiš kaj enostavno preprostega. Da se sprejmeš kot enostavnega.

Ko se ukvarjaš s študijem glasbe, se ne ukvarjaš s tem, kar slišiš, ampak ali boš uspel predelati predpisano količino not. Delali smo zelo težke zadeve, s katerimi se izboljšuje veščina, sem pa premalo uporabljal ušesa. Premalo sem pristopal tako, kot pristopajo jazzisti. Svobodno. Ko v jazzu rečeš C-mol, bo redko kdo prijel C-ton.

Ljudska glasba je skrajno preprosta glasba.

Piazzolla je resnici na ljubo veliko preigral v gostilnah in bordelih. On je vrhunsko združil tradicijo s klasiko, ob tem pa še veliko eksperimentiral, zahajal malodane v free jazz. Strašen tip.

Harmonike so drage, še vedno igram na prvo harmoniko, ki sem jo dobil – sploh na nastopih, na katerih se bolj žge. Pozneje sem kupil še en novejši model iste znamke.

Da.

Tudi profesor me je prepričeval, da bi poskusil igrati na gumbno harmoniko, vendar bi se moral v tem primeru inštrumenta učiti na novo. Moji vzorniki so igrali klavirske harmonike. Iz podobnega razloga nisem nikdar igral bandoneon harmonike, čeprav sem iz nje diplomiral. Odločil sem se, da bom tudi tango igral na svojo harmoniko, na svoj način in iskal svoj zvok. Pomembno je, kako poglobljen si, koliko si upaš tvegati. Videl sem, da mojstri izkoristijo prav specifičnost zvoka. In Piazzolla je prav to. Dejansko je imel omejene možnosti, v katerih je poiskal vrhunstvo. In če se vrnem h knofarici. Petar Ralčev, bolgarski harmonikar, ki ubija, igra klavirsko. In na koncu ostane samo glasba. Ko se te dotakne, ne razmišljaš, na kakšen inštrument je bila odigrana.

Ne preveč, je pa fino, ko nečesa ne veš, pa najdeš.

Pa je bilo tisto po svoje boljše. Si videl, kakšen predpražnik ima, kakšno kavo skuha. Če ga nisi našel, si pa hrepenel. Bolj sem užival v časih, ko smo si prizadevali in sanjali. Ko je nekdo dobil novo ploščo in smo jo v tišini družno poslušali na kavču. Mislim, da današnja mladina ne hrepeni toliko, kot smo mi. Tudi mesta so si bolj ali manj podobna. Specifičnost mest in glasbenih slogov je bila včasih izrazitejša. New Orleans je imel svoj zvok, Berlin svoj. Mislim, da umetnik mora hrepeneti.

Igram. Nekateri so čudoviti, ker so pobrali vse najboljše, a govorim o povprečju. Razlika je vidna že v primerjavi z mojimi starši, ki so stalno peli. Jaz zase ne vem, ali zmorem sestaviti nabor desetih ljudskih pesmi s poznavanjem besedil vred. Danes pa je šlo še dlje. Danes mladih kitara niti ne zanima, ker je modnejše biti DJ.

Tudi vodilni v gospodarskih panogah nas usmerjajo v množično. Če hočeš masovno, moraš zajeti čim večje povprečje. Nekoč si dobil po prstih, če nisi dobro zaigral. Dobil si tudi dvojko ali enko. Danes imajo vsi štirke in petke, ker se profesorji bojijo učencev. Sam sem vedno moral iti čez svoje meje, da je bilo kaj od mene. Danes pa je kriterij zadovoljna okolica.

Vsak koncert poskušam odigrati do konca. Nikdar nisem bil mainstream glasbenik, ki bi imel radijske hite, ampak sem vedno slonel na dobrih izvedbah na koncertih. V to verjamem še danes. Da nekdo pride, sliši, pove še komu in drugič pride še ta.

Mora jo imeti. Nima druge možnosti. Ljudje niso neumni.