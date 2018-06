Časar sicer že prestaja zaporno kazen zaradi zlorabe položaja v zvezi z nepremičninskimi posli Luke Koper na območju Orleške gmajne pri Sežani.

Časarju očitali zlorabo položaja

Tožilstvo je Časarju pri projektu logističnega centra Luke Koper v Beltincih očitalo zlorabo položaja, nekdanjemu izvršnemu direktorju v Luki Koper Milanu Pučku in podjetniku Robertu Graju pa pomoč pri tem dejanju, s čimer naj bi oškodovali Luko in pridobili protipravno premoženjsko korist družbi Graj Inženiring v višini 666.000 evrov. Za Časarja je sicer predlagalo tri leta in šest mesecev zapora.

Tožilstvo je poleg tega zatrjevalo, da si je Graj Inženiring na podlagi izstavljenih računov plačeval tudi storitve, ki so bile dejansko opravljene na zasebni lastnini Časarja in Pučka, konkretno za ograjo in nadstrešek Časarjeve nepremičnine v Portorožu. Poleg omenjene trojice, zoper katero je Luka Koper vložila tudi premoženjsko-pravni zahtevek, sta bila danes obsojena še Jožef Pavlinjek in Mevmed Šerifovski.

Sodnik Matej Štros je Časarju prisodil dve leti in tri mesece zapora zaradi zlorabe položaja, Pučko je bil obsojen na dve leti zapora zaradi pomoči pri tem kaznivem dejanju, podjetnik Robert Graj pa zaradi pomoči pri zlorabi položaja in pranja denarja na enotno kazen treh let zapora, ki jo bo lahko odslužil prek t. i. vikend zapora. Vsi trije bodo poleg tega morali Luki Koper skupaj plačati dobrih 216.000 evrov. Šerifovski in Pavlinjek sta bila zaradi pranja denarja obsojena na pogojni kazni.