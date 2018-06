Hrvaški poslanec v Evropskem parlamentu in član hrvaške SDP Tonino Picula (S&D) je v Dubrovniku organiziral konferenco z naslovom Schengen - dosežki in pričakovanja. Med udeleženci so bili predstavniki Evropske komisije ter več evropskih poslancev in analitikov.

Komisar Avramopulos je navzoče pozdravil prek video povezave in dejal, da »potrebujemo medsebojno zaupanje, ker mora Evropa ostati odprta«. »Moramo uresničiti ravnovesje mobilnosti in varnosti. Romunija in Bolgarija morata vstopiti v schengen takoj, Hrvaška pa, ko bo izpolnila tehnične pogoje,« je njegovo izjavo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Nekdanji hrvaški zunanji minister Picula je v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 predstavil sklepe srečanja. Udeleženci so soglašali, da je schengen eden največjih dosežkov EU, ki ne sme imeti alternative, ker so prost pretok ljudi, blaga in kapitala temelj Evropske unije. Kot je dodal, Bolgarija, Romunija in Hrvaška, ki so v čakalnici za vstop v območje schengna, potrebujejo jasno perspektivo pridružitve.