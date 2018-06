Nemčijo te dni pretresa umor dekleta iz Mainza, ki so ga začeli pogrešati pred dvema tednoma. Ta teden je policija potrdila, da je bila Susanna v Wiesbadnu žrtev nasilnega dejanja posilstva in umora. Njeno truplo so našli v sredo. Sprva so za kaznivo dejanje sumili 35-letnega prosilca za azil iz Turčije in 20-letnega begunca iz Iraka.

Turka so aretirali v četrtek, a so ga kasneje izpustili. Iračan pa je po informacijah državnega tožilstva konec preteklega tedna s svojo družino - staršema ter petimi brati in sestrami - pod lažnim imenom iz Düsseldorfa preko Istanbula zbežal v Irak.

Seehofer je danes v izjavi pojasnil, da so osumljenega Iračana Alija danes ponoči aretirale kurdske oblasti na severu Iraka na prošnjo nemške policije. »To z izročitvijo sedaj poteka po mednarodnih pravilih,« navaja ministra nemška tiskovna agencija dpa.

Zahvalil se je še kurdskim oblastem za sodelovanje in da so omogočili aretacijo. »Ta uspeh je posledica dobrega sodelovanja med kurdskimi varnostnimi oblastmi v Iraku in nemško zvezno policijo,« je povedal Seehofer.

Medtem so številni nemški politiki pozvali, naj se smrt dekleta ne izkorišča v politične namene ter opozorili pred populizmom. Ob tem so izrazili tudi sožalje.

Predsednik deželne vlade v Hessnu Volker Bouffier je tako opozoril pred populizmom, »ki sedaj ne pomaga pri ničemer«. Vodja Zelenih Annalena Baerbock je opozorila, da si nihče ne sme prilastiti smrti dekleta, da bi »sejal sovraštvo«.

Drugi so opozorili na postopkovne pomanjkljivosti azilnega sistema. Vodja liberalcev (FDP) Christian Lindner se je tako spraševal, kako je možno, da je Iračan skupaj z družino pobegnil. Pri skrajno desni Alternativi za Nemčijo pa so za nasilno dejanje okrivili kanclerko Angelo Merkel in njeno migracijsko politiko.