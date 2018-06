Slovenci imamo med najboljšimi dva dobra znanca. Eden, trenutno najbolj iskan, je Luka Dončić, ki igra za Real iz Madrida, svojo pot pa bo najverjetneje že jeseni nadaljeval v ZDA, drugi je Hrvat Luka Šamanić, ki bo v sezoni 2018/2019 igral za ljubljansko Petrol Olimpijo. Je pa treba reči, da je na spletni strani Eurobasket med 500 najbolj nadarjenimi omenjenih še nekaj naših – Žiga Jurček in Aljaž Bratec letnik 1998, David Kralj in Matevž Mlakar letnik 1999, Nik Dragan, Nemanja Šćekić in Maksim Gorbačov letnik 2000, Rok Radović, Gregor Glas in Žiga Samar letnik 2001 ter Jure Daneu 2002. Zanimivo je, da na seznamu (še) ni Dana Duščaka, letnik 2002, ki igra za Real iz Madrida.

Luka Dončić, Slovenija, 19 Košarkar madridskega Reala ima v svojih vitrinah toliko pokalov in medalj, da jih na tem mestu niti ne moremo vseh popisati, je pa dejstvo, da ima za seboj briljantno sezono (2017/2018), v kateri je na evropskih tleh dosegel vse, kar je mogoče doseči. Z Realom je postal evropski prvak, postal je najboljši evropski klubski igralec, postal je najboljši igralec španskega prvenstva, hkrati pa je s Slovenijo jeseni 2017 osvojil evropsko prvenstvo v Turčiji, kjer so ga razglasili tudi za člana najboljše peterke. Dončić je rojen v Ljubljani, a je v Španijo, podobno kot še nekaj slovenskih igralcev, odšel zelo zgodaj. Pri trinajstih je podpisal pogodbo za Real iz Madrida, kjer so njegovo znanje še izpilili. Pri šestnajstih je prvič nastopil za prvo moštvo Reala iz Madrida v španski ligi, v isti sezoni je zaigral v Euroligi in v isti sezoni je na tekmi z Bilbaom s petnajstimi točkami in šestimi skoki ter štirimi asistencami postavil rekord za košarkarja, mlajšega od sedemnajst let. Ljubljančan, visok 203 cm, naj bi konec junija nastopil na draftu za NBA. Trenutno ga strokovnjaki postavljajo na peto mesto med najbolj zaželenimi imeni.

Dragan Bender, Hrvaška, 20 Hrvaški orjak (216 cm), rojen sicer v Čapljini, je prišel v Split pri dvanajstih, v akademijo Nikole Vujčića. Za prvo moštvo je prvič odigral, ko je imel 15 let. Opazili so ga tuji menedžerji in leta 2014 je podpisal pogodbo z enim najbogatejših evropskih klubov, z Maccabijem iz Tel Aviva. Leta 2015 je debitiral za rumene in leta 2016 že odšel v ZDA na draft, kjer so ga kot četrtega izbrali pri Phoenix Suns. Letos je v najboljši ligi na svetu odigral 82 tekem in povprečno dosegel 6,5 točke ter 4,4 skoka na tekmo.

Frank Ntilikina, Francija, 19 Francoski branilec se je rodil ruandskim staršem v Belgiji, v Ixellesu, a se je kmalu preselil v Francijo. Potem ko je s francoskima reprezentancama pod 16 in pod 18 let v Latviji in v Turčiji osvojili zlato medaljo, je bil 196 cm visok član New York Knicks na lanskem draftu izbran v ligo NBA. V finalu, ko so v Turčiji premagali Litvo, je dosegel 31 točk in trojke metal 10/7. Dobro mu je šlo tudi letos kot začetniku v New Yorku – odigral je 78 tekem in dosegel povprečno šest točk na tekmo.

Killian Tillie, Francija, 20 Leta 2016 se je 208 cm visok center iz Pariza preselil v ZDA, kjer nastopa za moštvo Univerze Gonzaga. S tem bo povezan tudi njegov nastop na draftu NBA. Strokovnjaki predvidevajo, da bo izbran leta 2019 kot devetnajsti. Tillie ima za seboj tudi velik uspeh z reprezentanco – leta 2014 na evropskem prvenstvu do 16. leta v Latviji je bil izbran za najboljšega igralca turnirja, Francozi pa so postali prvaki. Lani, ko se je v Egiptu igralo svetovno prvenstvo do 19. leta, je bil Tillie najboljši igralec svoje reprezentance.

Goga Bitadze, Gruzija, 18 Gruzija slovi po izredno nadarjenih košarkarjih in zadnji iz serije je igralec iz Sagareja, ki je leta 2016 podpisal pogodbo z Mega Bemax iz Sremske Mitrovice. Srbski menedžerji so Bitadzeja opazili, ko je bil na evropskem prvenstvu B-skupine do 16 let v Bolgariji najboljši igralec tekmovanja. Povprečno je dosegel 14 točk in devet skokov. V ligi ABA je bil letos prav tako učinkovit: 12 točk in sedem skokov na tekmo. Junija naj bi 210 cm visokega Gruzijca videli na naboru NBA in ameriški strokovnjaki ocenjujejo, da bo šel kot 56. izbira v Philadelphio.

Džanan Musa, Bosna in Hercegovina, 19 Krilni igralec iz Bihaća, visok 206 cm, je športno javnost opozoril nase na evropskem prvenstvu za mlajše od 16 let v Litvi, ko so Bosanci v finalu premagali domačine. Džanan Musa je prispeval kar 33 točk, osem skokov in sedem asistenc ter bil ob tem razglašen za najboljšega igralca turnirja. Podobno uspešen, le da Bosna kot reprezentanca ni bila prvakinja, je bil na prvenstvih do 17. in do 18. leta. Musa je član hrvaškega prvaka Cedevita, strokovnjaki pa ga na draftu NBA vidijo drugo leto, torej 2019, kot 28. izbor.

Sekou Doumbouya, Francija, 17 Kar 205 cm visok igralec se je rodil v Gvineji, potem pa je mladost preživel v mestu Fleury les Aubrais v Franciji. Do leta 2016 je igral za športno akademijo INSEP, potem pa so si ga zaželeli pri drugoligašu iz Poitiersa, s katerim je podpisal triletno pogodbo. Jasno, Doumbouya ima za sabo dve izvrstni drugoligaški sezoni, čeprav je bil na začetku star šele petnajst let. Obenem je z reprezentanco Francije do 16 let leta 2016 osvojil svetovno prvenstvo v Turčiji. Ocenjujejo, da bo naslednje leto kar tretji izbor na draftu NBA.

Isaac Bong, Nemčija, 19 Po ocenah strokovnjakov bi moral biti naslednje leto visoko na stavnicah za draft tudi novopečeni nemški reprezentant. Trenutno ga uvrščajo na 30. mesto. Branilec, visok 203 cm, se je rodil staršem iz Konga, v Neuwiedu. Pravijo, da je produkt šole iz Koblenza, kjer je igral za tamkajšnji POST SV, potem pa se je junija 2016 preselil v Frankfurt, kjer je še isto jesen odigral prvo tekmo v nemški prvi ligi. Bonga je veliko igral za mlade nemške selekcije, od lani pa je član prve nemške ekipe.

Arnoldas Kulboka, Litva, 20 Krilni igralec, visok 205 cm, velja za najbolj nadarjenega litovskega košarkarja. Z nacionalno reprezentanco je nastopil na evropskih prvenstvih za mlade pod 18 let v Grčiji 2015 in v Turčiji 2016, enkrat je osvojil srebro, enkrat pa bron in bil med najboljšimi na turnirjih. Košarkar iz Marijampole je začel kariero v najboljšem domačem klubu, Žalgirisu, leta 2015 pa ga je kupil nemški Brose Baskets in ga lani posodil italijanski Orlandini. Kulboka je tudi član članske litovske reprezentance, na naboru pa ga leta 2019 čaka 38. mesto.