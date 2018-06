Tako v Leipzigu, največjem saškem mestu, že več kot 800 let prepeva deški pevski zbor sv. Tomaža. Izjemna kulturna in arhitekturna lepota saškega mesta pa je bila že od nekdaj tudi vir navdiha priznanih ustvarjalnih umov in skladateljev, kot so Mendelssohn-Bartholdy, Wagner, in Bach.

V bližini poti, ki se vije po središču mesta in povezuje kraje v povezavi z glasbo, pa se na približno pol poti med Tomaževo cerkvijo in muzejem likovne umetnosti nahaja Zum Arabischen Coffe Baum. V zgradbi sta kavarna in restavracija, ki z neprekinjenim delovanjem in prvo omembo leta 1556 spadata med najstarejše v Evropi, v tretjem nadstropju pa je tudi muzej več kot 300-letne zgodovine pitja kave na Saškem.

Na kulinaričnem potovanju po Leipzigu pa ne smemo mimo njihove najbolj znane specialitete: »Leipziger Allerlei«. Legenda pravi, da naj bi ta zelenjavna jed v času napoleonskih vojn bogataše varovala pred pobiralci davkov. Ko so jim med obiskom postregli »samo« z zelenjavo, so pobiralci mislili, da so žepi teh ljudi vse prej kot polni. Jedi s korenčkom, kolerabo, šparglji in cvetačo danes dodajajo tudi druge sestavine, v izvirni obliki pa jo strežejo v juniju, ko se začne obdobje rakcev in sveže zelenjave.

Le dobro uro od središča Leipziga leži rudarsko mestece Freiberg, ki je bilo ustanovljeno v 12. stoletju in je po zaslugi srebra spadalo k najbogatejšim krajem na Saškem. Ob obisku mesteca se vsekakor podajte na pustolovščino s podzemnim vlakcem v rudniku »Reiche Zeche«, ki vas bo popeljal v svet nemškega rudarstva in v rudarski muzej, enega najstarejših muzejev zvezne dežele Saške. Na gradu Freudenstein si lahko ogledate razstavo »terra mineralia« z več kot 3500 minerali, dragocenimi kamni in meteoriti, po sprehodu po mestnem središču pa priporočamo vrček piva Freiberger Kellerbier in sladko jajčno specialiteto »Eierschecke«.

Sladkali so se radi tudi v času baroka, ko so bili čaj, kava in čokolada v Evropi še izjemno drage razvade. Za popoln okus so si želeli plemeniti porcelan, ki so ga najprej uvažali iz vzhodne Azije. Z ustanovitvijo meißenske manufakture MEISSEN ® leta 1710 se je Evropi uresničila želja: dobili so porcelan najrazličnejših oblik in poslikav, na katerih v Meißnu, nedaleč od Dresdna, še danes postrežejo torto in kavne praline. Poleg tega si lahko v doživljajskem svetu HAUS MEISSEN® ogledate potek dela umetnikov, obiščete muzej, nakupujete in uživate v kulinaričnih dobrotah v kavarni in restavraciji MEISSEN®. Doživljajski svet je odprt skozi vse leto in vedno znova preseneča z enkratnimi prireditvami, kot so gurmanski večeri, dnevi odprtih vrat, božični sejem in številne začasne razstave.

(Dvorec v saškem vinorodnem okolišu © Rainer Weisflog)

Nagradna igra: Svežina poletja na cvetličnem otoku na Bodenskem jezeru

Otok Mainau na Bodenskem jezeru vas bo pozdravil z več kot milijon cvetlicami in 150-letnim arboretumom. Poleti palme in citrusi na otoku pričarajo pravo mediteransko atmosfero, za eksotično vzdušje preko celega leta pa skrbita hiša metuljev z več kot 120 vrst metuljev in vešč, ter hiša palm, kjer raste več kot 20 različnih vrst teh čudovitih dreves. Na otoku se v objemu zelenja nahajata tudi dva arhitekturna bisera iz baročnega obdobja – leta 1746 dokončan grad Deutschordensschloss in grajska cerkev Sv. Marije.

Odgovorite na nagradno vprašanje »Koliko let ima znameniti drevored na otoku Mainauu?« in osvojite vstopnici za cvetlični otok Mainau, kjer imate možnost izposoje koles, ter dve nočitvi za dve osebi v hotelu K99 v kraju Radolfzell, ki je več kot odlična izhodiščna točka za odkrivanje območje Bodenskega jezera. Nad hotelom se navdušujejo posamezniki in družine, kolesarji in igralci golfa, skupno vsem popotnikom pa je, da dobro spijo in še bolje jedo. V hotelu K99 sta poleg odlične restavracije na samem vrhu zgradbe na voljo tudi bar in savna, prijazno osebje pa vam bo pomagalo tudi pri nasvetih glede aktivnosti in znamenitosti ob jezeru.