Nekdanji slovenski selektor Kek je zmagal v konkurenci trenerskih kolegov iz nogometnih klubov Osijek in Lokomotiva iz Zagreba, Zorana Kekića in Gorana Tomića. Dobil je največ glasov kapetanov in trenerjev klubov hrvaške prve lige ter trenerjev iz vseh kategorij hrvaških moških nogometnih reprezentanc, kot tudi bivših trenerjev hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali na spletni strani HNS.

Na slovesnem večeru hrvaškega nogometa v Vukovarju je bil Modrić izbran za najboljšega hrvaškega nogometaša, potem ko je z Realom tretjič zapored zmagal v evropski nogometni ligi prvakov.

Kandidati za najboljšega nogometaša so bili še hrvaški reprezentanti in potniki na svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji Andrej Kramarić (Hoffenheim), Dejan Lovren (Liverpool), Mario Mandžukić (Juventus) in Ivan Rakitić (Barcelona).

Najboljši igralec prve hrvaške nogometne lige je napadalec zagrebškega Dinama El Arabi Hilal Soudani, njegov klubski kolega Dominik Livaković pa je najboljši vratar. Najboljši mladi nogometaš do 21. leta je zvezni igralec Lokomotive Lovro Majer.

Podelili so še nekaj nagrad, med katerimi tudi za najboljšo nogometašico. Laskavi naziv je prejela igralka švedskega Rosengarda Iva Landeka.