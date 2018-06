»Mladi in stari bodo prišli ter brali knjige in dobili slaščice, kavo in čaj, in to brezplačno, brezplačno,« je na predvolilnem shodu v provinci Hatay na jugovzhodu povedal Erdogan, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa. »V njih bo polno knjig, knjižnica. To bo popestrilo vaša življenja,« je dodal.

Že marca je turški predsednik dejal, da kavarna ni prostor za kockanje, ampak za branje knjig. Tako so po poročanju turške agencije Anadolu 30 kavarn po državi spremenili v ljudske kavarne oziroma kiraathane, kot se imenujejo v turškem jeziku.

Kultura pitja čaja in kave v Turčiji sega več stoletij nazaj. Leta 2013 je Unesco poseben postopek priprave turške kave uvrstil tudi na seznam nesnovne kulturne dediščine. »Turška kava je del turške kulturne dediščine; slavijo jo v literaturi in pesmih in je neločljiv del slavnostnih priložnosti,« so takrat pojasnili.