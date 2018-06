V DZ prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom, ena oseba v karanteni

V DZ so prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom. Na kraju posredujejo gasilci in policisti, ki so ga zavarovali, ena oseba je trenutno v karanteni. Za promet je zaprt en pas Šubičeve ulice, zato promet poteka izmenično enosmerno, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po zagotovilih DZ tovrstne sumljive pošiljke nikoli ne dosežejo naslovnika.