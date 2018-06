Zakon je zgornji dom kanadskega parlamenta po večmesečni razpravi potrdil s 56 glasovi proti 30 in enim vzdržanim glasom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Spodnji dom je zakon potrdil že novembra lani, zdaj bo odločal še o dopolnitvah senata.

V Kanadi bodo lahko po novem posamezniki, starejši od 18 let, posedovali do 30 gramov konoplje za osebno rabo. Prodaja mlajšim od 18 let bo v skladu z zveznim zakonom prepovedana, pri čemer bodo lahko province in ozemlja postavile svojo starostno mejo. Posamezniki bodo lahko doma gojili do štiri rastline konoplje.

Sprva so načrtovali, da bi lahko konopljo legalno začeli prodajati že 1. julija na kanadski državni praznik dan Kanade, vendar so začetek prodaje preložili na jesen. Nato bodo province in ozemlja določili, kje in kako se bo konoplja prodajala. Legalizacija konoplje je bila ena od predvolilnih obljub kanadskega premierja Justina Trudeauja, ki je priznal, da je »petkrat ali šestkrat« pokadil joint s prijatelji.