Washington osvojil zgodovinski prvi Stanleyjev pokal

Hokejisti Washington Capitals so zmagovalci letošnje severnoameriške hokejske lige. Aleksander Ovečkin in druščina so na peti tekmi velikega finala v Las Vegasu s 4:3 premagali novince v ligi NHL Vegas Golden Knights ter osvojili najprestižnejšo hokejsko klubsko lovoriko na svetu. Prestolniki so prvi Stanleyjev pokal osvojili s 4:1 v zmagah.