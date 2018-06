Letošnje odprtje nove migrantske poti, po kateri prebežniki s pomočjo tihotapcev poskušajo iz Grčije skozi Albanijo, Črno goro, BiH, Hrvaško, Slovenijo in Avstrijo prispeti na zahod Evropske unije, je poskrbelo za večje skupne aktivnosti policij in notranjih ministrstev te regije. Na Brdu pri Kranju so šefi policij teh držav ugotavljali, da poleg obstoječe migracijske poti skozi Makedonijo, Srbijo in Hrvaško odprtje nove poti zahteva še dodaten napor pri preprečevanju nezakonitih migracij. Njihovo število sicer ni alarmantno, še zdaleč ni tako visoko kot pred slabimi tremi leti ob veliki migracijski krizi. V BiH je denimo od začetka leta nezakonito vstopilo okoli 5800 migrantov, večina pa se jih odpravi naprej proti Zahodu. Še okoli 1800 jih vztraja v Bosni, največ pri Bihaću ob meji s Hrvaško. Na vsem balkanskem območju vključno z Grčijo naj bi bilo okoli 80.000 migrantov. Večina je tukaj obtičala po zaprtju zahodnobalkanske migracijske poti.

Kljub temu da so te številke migrantov precej manjše v primerjavi z dnevnimi prehodi nekaj tisoč prebežnikov med veliko migracijsko krizo, pa policije iz regije zdaj želijo bolje sodelovati. Takšno zavezo so si dale že lani, zdaj pa jo ponovno obujajo z namerami okrepljenega operativnega sodelovanja. Z izmenjavo kakovostnih in pravočasnih podatkov o prehajanju meja in gibanju migrantov naj bi države dobile boljšo sliko, na katerih točkah pogosto težko nadzorovanih zelenih meja med državami bi lahko prihajalo do največjih pritiskov tihotapcev.