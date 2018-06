Švicarski referendumski denarni eksperiment

V Švici bo 10. junija referendum o veliki spremembi v delovanju denarnega in kreditnega sistema. Gre za projekt, ki se imenuje »Vollgeld – javni denar« in ki želi prekiniti neposredno povezavo med nastajanjem denarja in dajanjem kreditov nebančnim institucijam tako, da bi ukinil sedanji sistem delnih centralnobančnih rezerv. Takšne rezerve morajo imeti banke med svojimi naložbami za delno kritje svojih obveznosti v denarju (v vpoglednih depozitih) do nebančnih komitentov.