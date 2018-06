Pred vhodom v osnovno šolo Koseze, prav tisto, kjer so za košarko vrsto let nazaj navdušili tamkajšnjega učenca Gorana Dragića, se deset minut pred začetkom pouka prikazuje pretežno idiličen prizor. Predpoletno sončno jutro pred šolskimi vrati zaznamuje otroški klepet, pa tudi obvezno tekanje in v nekaterih primerih celo izvajanje gimnastičnih vaj. K prijetnemu vzdušju gotovo prispevajo veliko sodobno igrišče s tekaško stezo in mnoge zelene, prometa razbremenjene površine, ki obdajajo poslopje, končno pa tudi tisti, ki smo jih v sredo zjutraj najbolj pričakovali – »pešbusi« in »bicivlaki«, kakor pravijo sprehajalskim in kolesarskim karavanam otrok s spremljevalci, udeležencem programa Aktivni v šolo, ki ga v Kosezah izvajajo že tretje leto.

Program s sofinanciranjem ministrstva za zdravje in v sodelovanju z nekaterimi društvi organizira Inštitut za politike prostora (IPoP), v okviru posebne akcije pa se je vanj letošnjo pomlad vključilo kar 23 osnovnih šol. S programom učence spodbujajo, da se v šolo namesto z avtomobilom ali avtobusom odpravijo peš oziroma s kolesom. Šoli, ki se odloči za izvajanje programa, pomagajo z nasveti pri načrtovanju in izvedbi varne poti za sprehajalne oziroma kolesarske skupine šolarjev s spremljevalci, ki so lahko bodisi učitelji ali starši prostovoljci.

»V šolo se vozim s kolesom, da od doma ni treba prezgodaj« Bodisi zaradi manj prometne okolice bodisi dobrega sodelovanja staršev z učitelji program na koseški osnovni šoli to pomlad dobro uspeva in o tem govorijo že samozavestni obrazi nasmejanih mladih kolesarjev ter dobro razpoloženih jutranjih sprehajalcev ob prihodu v šolo. »Bicivlak je zabaven, ker greš lahko v šolo s prijatelji, telovadiš pa že pred šolo. Ko bomo naredili izpit za kolo, pa bomo lahko šli tudi že sami,« pravi petošolka Pia, njena sošolka Eva pa se je etapi bicivlaka, ki se v šolo pripelje iz deset minut vožnje oddaljenega Podutika, pridružila iz povsem praktičnega razloga: »Vozim se s kolesom, da mi ni treba prezgodaj v šolo. Mama namreč zgodaj začne službo.« Vsestransko koristne vidike potrjuje tudi ravnateljica šole Loreta Pečoler. »Ideje programa, da se učenci čim več gibajo, družijo in s tem razvijajo samostojnost, so nam blizu, saj jih imamo zapisane tudi v viziji šole. Z bicivlakom in pešbusom želimo spodbujati gibanje in tako skrajšati čas, ki ga otroci preživijo v avtomobilu, ko jih starši prevažajo v šolo in na različne dejavnosti. Tako razbremenimo tudi njih. Hkrati pa otroke učimo odgovornosti in varnega vključevanja v promet,« razmišlja ravnateljica in dodaja, da zjutraj razgibani otroci lažje sledijo pouku, obenem pa bi si želeli, da bi program sčasoma postal vsakodnevna rutina v samoorganizaciji staršev.