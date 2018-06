Tri leta minevajo od sodbe evropskega sodišča, ki je Sloveniji naložilo vrsto ukrepov za sanacijo ali zaprtje odlagališča v Bukovžlaku. Ker pa naša država v tem času še ni sprejela ustreznih ukrepov za odlagališča, na katera se nanaša sodba, temveč je sanirala le dve, na katerih predelajo 40.000 ton nevarnih odpadkov, odvrženih na industrijskem območju Gaberje jug, je evropska komisija, preden bi zadevo ponovno predložila sodišču, našo državo na ta dolg opomnila. Ukrepati mora v prihodnjih dveh mesecih.

Najprej raziskave, nato sanacija

Kot so za STA včeraj pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, opomina uradno še niso prejeli, zato ga tudi ne morejo komentirati. Hkrati so dodali, da gre za pričakovano ravnanje evropske komisije v podobnih primerih. Da bo naša država izvedla ustrezne aktivnosti za odpravo kršitev, je napovedala že pred dvema letoma. Ministrstvo za okolje in prostor je s podjetjem Irgo Consulting decembra lani podpisalo pogodbo o izdelavi idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele na Teharjah. Sanacijo bi lahko po številnih terenskih in laboratorijskih raziskavah geo- in hidrosfere začeli letos.

»Remediacija tal so tehnološki postopki, s katerimi dosežemo zmanjšanje koncentracije ali dostopnost onesnaževal v tleh do ravni, ko postane tveganje za ljudi in okolje sprejemljivo,« so že lani pojasnili na okoljskem ministrstvu. Izbrani izvajalec bi moral po pogodbi, vredni 819.000 evrov, v letu in pol izdelati dodatne geološke in hidrogeološke ter kemične analize odloženega materiala na območju Bukovžlaka oziroma Teharij. Na podlagi rezultatov izvedenih raziskav bo nato izdelan idejni projekt za sanacijo oziroma remediacijo območja.